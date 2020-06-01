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Survivor’da sakatlanan Cemal Can’ın çığlıkları adayı inletti! Bir anda yere yığıldı
Survivor finale doğru hızla ilerlerken 7 kişi kalan Gönüllüler takımı ile 4 kişi kalan Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Yunus Emre ile çıktığı oyun sırasında omzundan sakatlanan Cemal Can'ın çığlıkları adayı inletti. Yeni bölüm fragmanında ise tavırlarından ve sözlerinden dolayı Acun Ilıcalı, Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti.
Giriş Tarihi: 01.06.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 11:58
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