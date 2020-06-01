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Survivor’da sakatlanan Cemal Can’ın çığlıkları adayı inletti! Bir anda yere yığıldı

Survivor finale doğru hızla ilerlerken 7 kişi kalan Gönüllüler takımı ile 4 kişi kalan Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Yunus Emre ile çıktığı oyun sırasında omzundan sakatlanan Cemal Can'ın çığlıkları adayı inletti. Yeni bölüm fragmanında ise tavırlarından ve sözlerinden dolayı Acun Ilıcalı, Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti.

Giriş Tarihi: 01.06.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 11:58
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Survivor’da sakatlanan Cemal Can’ın çığlıkları adayı inletti! Bir anda yere yığıldı

Survivor 2020'nin yeni bölümünde 7 kişilik Gönüllüler takımı ve 4 kişilik Ünlüler takımı dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. 10'a 5 Ünlüler'in üstünlüğü ile biten yarışta sakatlanan Cemal Can'ın gözyaşları geceye damga vurdu.

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Survivor’da sakatlanan Cemal Can’ın çığlıkları adayı inletti! Bir anda yere yığıldı

SAKATLANARAK YERE YIĞILDI

Yunus Emre ile yarışa çıkan Cemal Can, parkurun yarısında sakatlandı. Çığlık atarak yarışı bırakan Cemal Can'ın yardımına takım arkadaşları ve doktor Metin Kuş koştu.

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Survivor’da sakatlanan Cemal Can’ın çığlıkları adayı inletti! Bir anda yere yığıldı

PARKURA DÖNDÜ

'Omuzumdan çok kötü ses geldi' diyen Cemal Can, yapılan kontrollerin ardından parkura geri döndü.

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Survivor’da sakatlanan Cemal Can’ın çığlıkları adayı inletti! Bir anda yere yığıldı

"EFSANE YEDİLİ GÖREVİNİ TAMAMLADI"

Dün akşamki ada konseyinde Acun ılıcalı, Gönüllüler takımına övgü dolu sözler söyledi. Ilıcalı, "Bence Survivor'ın ilk yarısını kaybettiniz, Ünlüler kazandı. İkinci yarısını siz kazandınız. Benim görüşüm böyle. Şimdi sıra geldi artık önce haftalık takımlara, sonra bireyselliğe" dedi.

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Survivor’da sakatlanan Cemal Can’ın çığlıkları adayı inletti! Bir anda yere yığıldı

Survivor'ın bireysel bir yarışma olduğunu ve şampiyonun bir takım değil bir kişi olacağını söyleyen Acun Ilıcalı "Bu dönemde efsane yedili bu hafta itibariyle görevini tamamlamış oldu." diye konuştu.