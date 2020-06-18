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Survivor’da Nisa’dan Sercan için olay sözler! Geceye damga vurdu

Survivor 2020'de çeyrek final heyecanı yaşanırken dün akşam yapılan konseyde ilginç anlar yaşandı. Çeyrek finale kalan 8 yarışmacı için yarı finale kadar geçerli olacak ve bir gün sürecek oylamayı başlatan Acun Ilıcalı, yarışmacıların rakipleri hakkında düşündüklerini de yayında anlatmalarını istedi. Herkes birbiri hakkında fikirlerini açıklarken en çok merak edilen Nisa'nın Sercan hakkında söyleyecekleri oldu. Bir dönem aralarında aşk olduğu haberleriyle gündeme gelen ikilinin karşılıklı yaptıkları yorumlar geceye damga vurdu.

Giriş Tarihi: 18.06.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 18.06.2020 11:59
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Survivor’da Nisa’dan Sercan için olay sözler! Geceye damga vurdu

Survivor'da 8 yarışmacının çeyrek finale kalmasıyla birlikte bireysel oyunlar dönemi başladı.

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Survivor’da Nisa’dan Sercan için olay sözler! Geceye damga vurdu

Yarı final heyecanı öncesi gerçekleşen konseyde, 8 yarışmacı için yarı finale kadar geçerli olacak ve bir gün sürecek oylamayı başladı.

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Survivor’da Nisa’dan Sercan için olay sözler! Geceye damga vurdu

Yarışmadaki kaderlerin belirleneceği oylama sırasında Acun Ilıcalı, yarışmacıların rakipleri hakkında düşündüklerini anlatmalarını istedi.

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Survivor’da Nisa’dan Sercan için olay sözler! Geceye damga vurdu

Yarışmacılar tek tek rakipleri ve kendileri hakkındaki düşüncelerini anlatırken Nisa'nın Sercan hakkındaki düşünceleri kuşkusuz en çok merak edilen oldu.

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Survivor’da Nisa’dan Sercan için olay sözler! Geceye damga vurdu

"KALBİ O KADAR İYİ Kİ…"

İlk önce yakın arkadaşı Cemal Can'ı anlatan Nisa, "Cemal Can çok iyi ve temiz kalpli bir insan. O kadar iyi ki başka insanları da öyle görür. Bazen bu yüzden, insanların kalbini kırmamak için içine atıyor ve kendini yıpratıyor" dedi.