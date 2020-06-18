Survivor’da Nisa’dan Sercan için olay sözler! Geceye damga vurdu

Survivor 2020'de çeyrek final heyecanı yaşanırken dün akşam yapılan konseyde ilginç anlar yaşandı. Çeyrek finale kalan 8 yarışmacı için yarı finale kadar geçerli olacak ve bir gün sürecek oylamayı başlatan Acun Ilıcalı, yarışmacıların rakipleri hakkında düşündüklerini de yayında anlatmalarını istedi. Herkes birbiri hakkında fikirlerini açıklarken en çok merak edilen Nisa'nın Sercan hakkında söyleyecekleri oldu. Bir dönem aralarında aşk olduğu haberleriyle gündeme gelen ikilinin karşılıklı yaptıkları yorumlar geceye damga vurdu.