22 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Survivor’da Nisa ve Sercan birbirine girdi! Aşk itirafının ardından…

Survivor’da Nisa ve Sercan birbirine girdi! Aşk itirafının ardından…

Survivor'da dün gerçekleşen konseye Nisa ve Sercan arasında yaşanan gerginlik damga vurdu. Bir dönem Sercan Nisa'ya ilgi duymuş, "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti. Nisa'nın Sercan'ı reddetmesinin ardından ikilinin arasında zaman zaman karşı karşıya gelmiş ve aralarında gerginlikler olmuştu. Sercan'ın son oyunda dokunulmazlığı kazanıp eleme adayı olarak Nisa'nın adını söylemesinin ardından ortalık karıştı. Nisa ve Sercan arasındaki gerginlik yeniden tavan yaptı.

Giriş Tarihi: 22.06.2020 11:04 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 11:07
  • 1
  • 14
Survivor’da Nisa ve Sercan birbirine girdi! Aşk itirafının ardından…

Survivor'da yarışan futbolcu Sercan Yıldırım'ın geçtiğimiz aylardaki açık artırma sırasında "Nisa'ya kıyamıyorum" sözleri damga vurmuş ve sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Survivor’da Nisa ve Sercan birbirine girdi! Aşk itirafının ardından…

NİSA'YA AÇILMIŞTI

Nisa Bölükbaşı'na platonik bir aşk beslediği belirtilen Sercan Yıldırım, Nisa ile konuşmuş ve "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti.

  • 3
  • 14
Survivor’da Nisa ve Sercan birbirine girdi! Aşk itirafının ardından…

AĞABEY GİBİ GÖRÜYORUM

Nisa ise "Her şey için teşekkür ederim. Böyle bir şey yok. Ersin ağabeyi nasıl görüyorsam sen de öylesin. Mert ağabeyi de öyle görüyorum." diyerek Sercan'ı reddetmişti.

  • 4
  • 14
Survivor’da Nisa ve Sercan birbirine girdi! Aşk itirafının ardından…

'HAREKETLERİ YAP, BİZİ KÖTÜ GÖSTER'

Daha sonra ikili arasında gerilimler yaşanmış; Sercan'ın Nisa'ya 'Sen hareketleri yap, sen bizi kötü göster, sonra gel bize şey yap' dediği; Nisa'nın ise 'Allah Allah Kötü insansın zaten' şeklinde" yanıt verdiği görülmüştü

  • 5
  • 14
Survivor’da Nisa ve Sercan birbirine girdi! Aşk itirafının ardından…

AÇIKLA, HER ŞEYİ SÖYLE

Sercan Yıldırım da "Ne var? Açıkla söyle. Her şeyi söyle. Böyle ağlama, zırlama olmasın" şeklinde tartışmayı sürdürmüştü.