Survivor’da Nisa ve Sercan birbirine girdi! Aşk itirafının ardından…

Survivor'da dün gerçekleşen konseye Nisa ve Sercan arasında yaşanan gerginlik damga vurdu. Bir dönem Sercan Nisa'ya ilgi duymuş, "İnsanlar burada kendi içerisinde duygusal bir şeyler de yaşıyor. Sen ne düşünüyorsun?" diyerek Nisa'ya olan duygularını ifade etmişti. Nisa'nın Sercan'ı reddetmesinin ardından ikilinin arasında zaman zaman karşı karşıya gelmiş ve aralarında gerginlikler olmuştu. Sercan'ın son oyunda dokunulmazlığı kazanıp eleme adayı olarak Nisa'nın adını söylemesinin ardından ortalık karıştı. Nisa ve Sercan arasındaki gerginlik yeniden tavan yaptı.