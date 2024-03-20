Survivor’da hırsızlık yapmıştı! Yiğit Poyraz hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil’in sözleri olay oldu! Müstakbel damadı...

Ünlü şovmen bu sefer de, Poyraz hakkında yaptığı yeni bir açıklamayla gündem oldu.

Erbil, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarla yeni bir proje için bir araya geldik, 'Paramı Geri Ver' adlı komedi filminde rol alacağım, bir soygunda insanın başına neler gelebiliceğini anlatacağız mizahi bir dille.