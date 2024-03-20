20 Mart 2024, Çarşamba
Survivor'da hırsızlık yapmıştı! Yiğit Poyraz hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil'in sözleri olay oldu! Müstakbel damadı...
Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'ın, bir hırsızlık olayıyla gündeme gelmesi büyük yankı uyandırmıştı. Bu olay, Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamalarla gün yüzüne çıkmıştı. Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil'le ilişkisi olan Yiğit Poyraz'ın arkasında durmuştu. Son olarak Erbil, müstakbel damadı hakkında, çok konuşulacak açıklamalarla gündeme geldi. İşte Mehmet Ali Erbil'den olay yaratan sözler...
Giriş Tarihi: 20.03.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 10:18
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