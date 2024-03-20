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Haberler Galeri Survivor'da hırsızlık yapmıştı! Yiğit Poyraz hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil'in sözleri olay oldu! Müstakbel damadı...

Survivor'da hırsızlık yapmıştı! Yiğit Poyraz hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil'in sözleri olay oldu! Müstakbel damadı...

Survivor'da yarışan Yiğit Poyraz'ın, bir hırsızlık olayıyla gündeme gelmesi büyük yankı uyandırmıştı. Bu olay, Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamalarla gün yüzüne çıkmıştı. Mehmet Ali Erbil, kızı Yasmin Erbil'le ilişkisi olan Yiğit Poyraz'ın arkasında durmuştu. Son olarak Erbil, müstakbel damadı hakkında, çok konuşulacak açıklamalarla gündeme geldi. İşte Mehmet Ali Erbil'den olay yaratan sözler...

Giriş Tarihi: 20.03.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 10:18
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Survivor’da hırsızlık yapmıştı! Yiğit Poyraz hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil’in sözleri olay oldu! Müstakbel damadı...

'Survivor All Star 2024'ün iddialı yarışmacılarından Yiğit Poyraz, Dominik'teki yarışma sırasında dikkat çeken bir harekete imza atmıştı. Gizlice bir eve girerek çuvala yiyecek doldurup, arkadaşlarının yanına geri dönmüştü.

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Survivor’da hırsızlık yapmıştı! Yiğit Poyraz hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil’in sözleri olay oldu! Müstakbel damadı...

Mehmet Ali Erbil ise kızı Yasmin Erbil'le ilişkisi olan Yiğit'i savunmuş ve konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

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Survivor’da hırsızlık yapmıştı! Yiğit Poyraz hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil’in sözleri olay oldu! Müstakbel damadı...

'Söylemezsem Olmaz' programının sunucularından Arto Dalga'ya mesaj atan şovmen, müstakbel damadını savunarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yiğit Poyraz Robert Koleji, Boğaziçi mezunu. Bir yarışma insana neler yaptırıyor! Hem tek başına da yapmamış zaten."

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Survivor’da hırsızlık yapmıştı! Yiğit Poyraz hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil’in sözleri olay oldu! Müstakbel damadı...

Ünlü şovmen bu sefer de, Poyraz hakkında yaptığı yeni bir açıklamayla gündem oldu.

Erbil, şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarla yeni bir proje için bir araya geldik, 'Paramı Geri Ver' adlı komedi filminde rol alacağım, bir soygunda insanın başına neler gelebiliceğini anlatacağız mizahi bir dille.

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Survivor’da hırsızlık yapmıştı! Yiğit Poyraz hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil’in sözleri olay oldu! Müstakbel damadı...

Yakın zamanda sete çıkacağız, aslında 6 ay önce yazılmış bir senaryoydu bu, Dilan Polat olayları daha çıkmadan yazılmış bir senaryoydu, malum olaylara çok yakın konular işleniyor bu filmde... Gülseren'de hayırlı bir rol oynayacak, Dilan Polat'ı oynuyor kendileri"