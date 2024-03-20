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Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazınmıştı! Pınar Aydın'ın son haline bakın! Öyle bir değişmiş ki...

Ekranların uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, oyuncularıyla sık sık gündem oluyor. Dizide Rıza Baba'nın kızını canlandıran Pınar Aydın ise yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekiyor. Akasya Durağı'nda da rol aldıktan sonra oyunculuğa ve müziğe ara veren ünlü isim, son haliyle gündem oldu. İşte evli ve iki çocuk annesi olan Aydın'ın şimdiki hali...

Giriş Tarihi: 20.03.2024 09:45
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Arka Sokaklar’da Rıza Baba’nın kızı olarak hafızalara kazınmıştı! Pınar Aydın’ın son haline bakın! Öyle bir değişmiş ki...

Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba'nın kızını canlandıran Pınar Aydın, son haliyle hayranlarını şaşırttı.

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Arka Sokaklar’da Rıza Baba’nın kızı olarak hafızalara kazınmıştı! Pınar Aydın’ın son haline bakın! Öyle bir değişmiş ki...

2004 yılında Öykü Serter'in sunumuyla ATV'de ekrana gelen Akademi Türkiye ile adını duyurduktan sonra oyunculuk kariyerine başlayan Aydın, Savcının Karısı, Arka Sokaklar, Kapalıçarşı, Kız Kaçıran, Akasya Durağı ve Bizim Okul gibi yapımlarda rol aldı.

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Arka Sokaklar’da Rıza Baba’nın kızı olarak hafızalara kazınmıştı! Pınar Aydın’ın son haline bakın! Öyle bir değişmiş ki...

Oyunculuğu bıraktıktan sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih eden Aydın, başka bir şehre yerleşti.

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Arka Sokaklar’da Rıza Baba’nın kızı olarak hafızalara kazınmıştı! Pınar Aydın’ın son haline bakın! Öyle bir değişmiş ki...

Evli ve iki çocuk annesi olan ünlü isim, uzun bir aradan sonra sosyal medyada yeniden gündem oldu. İşte değişimi olay olan Pınar Aydın'ın son hali...

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Arka Sokaklar’da Rıza Baba’nın kızı olarak hafızalara kazınmıştı! Pınar Aydın’ın son haline bakın! Öyle bir değişmiş ki...

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