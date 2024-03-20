Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın kızı olarak hafızalara kazınmıştı! Pınar Aydın'ın son haline bakın! Öyle bir değişmiş ki...

Ekranların uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, oyuncularıyla sık sık gündem oluyor. Dizide Rıza Baba'nın kızını canlandıran Pınar Aydın ise yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekiyor. Akasya Durağı'nda da rol aldıktan sonra oyunculuğa ve müziğe ara veren ünlü isim, son haliyle gündem oldu. İşte evli ve iki çocuk annesi olan Aydın'ın şimdiki hali...