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Survivor'da aşk bombası! Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan fena yakalandı

Survivor 2021 ekibinden peş peşe aşk haberleri geldi. Şampiyon İsmail Balaban'ın İlayda Şeker ile ilişkisini ilan etmesinin ardından bir aşk bombası da ünlü oyuncudan geldi. Daha önce Aleyna Kalaycıoğlu ile birliktelik yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Batuhan Karacakaya, bir başka yarışmacıyla samimi şekilde görüntülendi.

Giriş Tarihi: 13.11.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 11:47
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Survivor’da aşk bombası! Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan fena yakalandı

'Survivor 2021'in iddialı ismi Batuhan Karacakaya'nın adı, şimdilerde şarkıcılığa adım atan Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk dedikodularına karışmıştı.

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Survivor’da aşk bombası! Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan fena yakalandı

'Aşk-ı Memnu' dizisinde hayat verdiği 'Bülent' karakteriyle tanınan oyuncu, 'Survivor 2021'de birlikte mücadele ettiği, Aleyna Kalaycıoğlu'nun adadaki en yakın arkadaşı ile yakalandı.

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Survivor’da aşk bombası! Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan fena yakalandı

24 yaşındaki Batuhan Karacakaya'nın, kendisinden bir yaş küçük pilates eğitmeni Aleyna Çalışkan ile plajda sarmaş dolaş görüntülenmesi şaşkınlık yaşattı.

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Survivor’da aşk bombası! Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan fena yakalandı

"AŞK BELGELENDİ"

Sosyal medya fenomeni Ata Benli, özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Batuhan Karacakaya'nın, Aleyna Çalışkan ile sürpriz görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

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Survivor’da aşk bombası! Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan fena yakalandı

Benli, Twitter hesabından yayınladığı kareye, "Batuhan Karacakaya - Aleyna Çalışkan aşkı belgelendi" notunu yazdı. Söz konusu kare, kısa sürede sosyal medyada yayıldı.