Survivor'da aşk bombası! Batuhan Karacakaya ve Aleyna Çalışkan fena yakalandı

Survivor 2021 ekibinden peş peşe aşk haberleri geldi. Şampiyon İsmail Balaban'ın İlayda Şeker ile ilişkisini ilan etmesinin ardından bir aşk bombası da ünlü oyuncudan geldi. Daha önce Aleyna Kalaycıoğlu ile birliktelik yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Batuhan Karacakaya, bir başka yarışmacıyla samimi şekilde görüntülendi.