13 Kasım 2021, Cumartesi
Berdan Mardini'den eski eşi hakkında şok suçlama: Sahte kimlikle başkasıyla evlenmiş
Berdan Mardini 2 çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile tek celsede boşanmış, ayrılın ardından Yelliler'in ihanet itirafı gündeme bomba gibi düşmüştü. Yıllarca ihanete uğradığını öğrenen Mardini, Söylemezsem Olmaz programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mardini, Yelliler'in kendisiyle evli olduğu dönemde sahte bir kimlikle başka bir adamla evlendiğini hatta evlilik cüzdanını da evde sakladığını söyledi.
Giriş Tarihi: 13.11.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 12:33
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