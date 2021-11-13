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Berdan Mardini'den eski eşi hakkında şok suçlama: Sahte kimlikle başkasıyla evlenmiş

Berdan Mardini 2 çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile tek celsede boşanmış, ayrılın ardından Yelliler'in ihanet itirafı gündeme bomba gibi düşmüştü. Yıllarca ihanete uğradığını öğrenen Mardini, Söylemezsem Olmaz programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mardini, Yelliler'in kendisiyle evli olduğu dönemde sahte bir kimlikle başka bir adamla evlendiğini hatta evlilik cüzdanını da evde sakladığını söyledi.

Giriş Tarihi: 13.11.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 12:33
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Berdan Mardini’den eski eşi hakkında şok suçlama: Sahte kimlikle başkasıyla evlenmiş

Ünlü türkücü Berdan Mardini, 2 çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile tek celsede boşandı. Ayrıldıktan sonra eşi tarafından aldatıldığını öğrenen Mardini konuk olduğu Söylemezsem Olmaz programında ihaneti nasıl öğrendiğini, eşinin kendisini nasıl kandırdığını bir bir anlattı.

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Berdan Mardini’den eski eşi hakkında şok suçlama: Sahte kimlikle başkasıyla evlenmiş

"SAHTE KİMLİKLE BAŞKASIYLA DA EVLENMİŞ"

Eşinin yıllarca kendisini aldattığını boşandıktan sonra öğrendiğini anlatan Mardini, "Ben işe gidince peruk takarak sahte isimle başka insanlarla buluşmuş" dedi. Canlı yayında bomba açıklamalar yapan şarkıcı, eşinin sahte kimlikle başka bir adamla da evlendiğini anlattı.

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Berdan Mardini’den eski eşi hakkında şok suçlama: Sahte kimlikle başkasıyla evlenmiş

"MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞIP İNSANLARLA TANIŞIYOR"

Programın sunucularından Seren Serengil ise erkeklerin Yelliler'in başka biriyle evli olduğunu bilmediğini belirtirken, "Kendini farklı isimlerle tanıtıyor ve sosyal medya hesabından müstehcen fotoğraflarını paylaşıyor. Bu hesaptan insanlarla tanışıyor" dedi.

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Berdan Mardini’den eski eşi hakkında şok suçlama: Sahte kimlikle başkasıyla evlenmiş

"BUNLARI ANLATACAK YÜZÜM YOK"

Berdan Mardini ise Seren Serengil'in anlattıklarını doğrulayarak sözlerine şöyle devam etti: "Bunları anlatacak yüzüm olmadığı için söylemedim ama her şeyin belgesi var. Dava dosyası da gizli değil. Siz zaten bu dosyaya ulaşabiliyorsunuz. Ben bu kadar detay vermek istemiyorum."

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Berdan Mardini’den eski eşi hakkında şok suçlama: Sahte kimlikle başkasıyla evlenmiş

"Ben kıro ve kültürüne bağlı biri olarak görünüyorum ama öyle değilim. Fikirlerimiz ve namus anlayışımız değişebilir. Benim için bunları göze alan çocuğunu gözden çıkaran bir insan benim için bitmiştir. Bu işin içinde uyanıklık ve üçkağıtçılık var. Çocuklarım ve ailemle çok mutluyum. Ben hiçbir şeyi araştırmadım bu belgelerin hepsi Instagram üzerinden geldi."