Survivor yarışmacısı Cemal Can'ı hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce...

Survivor yarışmasında Gönüllüler takımında yarışan Cemal Can Canseven, takımda halk tarafından verilen en çok oyu alarak birinci oldu. Survivor izleyenleri Cemal Can'ı merak edip araştırıyor. Survivor yarışmacısı Cemal Can, bir bölümde daha önce kilolu olduğundan bahsetmiş ve merak uyandırmıştı. Cemal Can'ın yıllar önceki görüntüsü meğer şimdiki halinden çok farklıymış. İşte başta Survivor'ın Cemal Can'ı olmak üzere ünlü isimlerin inanılmaz değişimleri…