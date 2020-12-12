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Survivor Turabi koronavirüse yakalandı: Çok acı çekiyorum
Survivor'ın eski şampiyonlarından Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı. Acun Ilıcalı'nın Exxen'de yapacağı Survivor Cup yarışması için Dominik'e gidecek olan Turabi, testinin pozitif çıkması nedeniyle çekimlere katılamayacağını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Takipçilerini virüse karşı uyaran Turabi, "Gerçekten çok acı çekiyorum. Lütfen herkes çok dikkat etsin." dedi.
Giriş Tarihi: 12.12.2020 15:33 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 15:39
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