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Survivor Turabi koronavirüse yakalandı: Çok acı çekiyorum

Survivor'ın eski şampiyonlarından Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı. Acun Ilıcalı'nın Exxen'de yapacağı Survivor Cup yarışması için Dominik'e gidecek olan Turabi, testinin pozitif çıkması nedeniyle çekimlere katılamayacağını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Takipçilerini virüse karşı uyaran Turabi, "Gerçekten çok acı çekiyorum. Lütfen herkes çok dikkat etsin." dedi.

Giriş Tarihi: 12.12.2020 15:33 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 15:39
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Survivor Turabi koronavirüse yakalandı: Çok acı çekiyorum

Survivor yarışmasında iki defa şampiyonluk elde eden 33 yaşındaki Turabi Çamkıran koronavirüse yakalandı.

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Survivor Turabi koronavirüse yakalandı: Çok acı çekiyorum

"YARIŞMAYA GİDEMİYORUM"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Turabi şu ifadeleri kullandı; "Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki son yapılan covid testim pozitif çıktı. Daha önce gideceğimi söylediğim yarışmaya maalesef gidemiyorum. Şimdi tedavi sürecim başladı umarım tez zamanda iyileşir tekrar sağlığıma kavuşurum. Gerçekten çok acı çekiyorum. Lütfen herkes çok dikkat etsin."

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Survivor Turabi koronavirüse yakalandı: Çok acı çekiyorum

5 MİLYON TL'Yİ AİLESİNE VERMİŞTİ

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor'da üç kez mücadele edip iki kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Turabi Çamkıran, ABD'de yayınlanan programda kazandığı 5 milyon TL'yi ailesine verdiğini belirtmişti.

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Survivor Turabi koronavirüse yakalandı: Çok acı çekiyorum

Bu zamana kadar kazandığı tüm parayı gayrimenkule yatırdığını dile getiren Survivor Turabi, "Anneme iki ev, bir yazlık ve araba aldık. Kardeşime güzel bir araba aldık. Kendime de bir ev aldım. Paraları ne yaptılar bilmiyorum, belki de bitmiştir. Benim harçlığım günlük 30 TL, aylık 3 bin TL'yi geçmiyor. Param bitince annem 'Ayın birini bekleyeceksin' diyor" ifadelerini kullanmıştı.

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Survivor Turabi koronavirüse yakalandı: Çok acı çekiyorum

"YANIMDA HİÇ PARA TAŞIMAM"

Turabi, "Yanımda hiç para taşımam kardeşim taşır o da hep yanımdadır. Bana diyorlar 'parayı buldun hayatın değişti' Benim hayatım hiç değişmedi ki. Yine aynıyım, hayatım da aynı" şeklinde konuşmuştu.