Survivor Turabi koronavirüse yakalandı: Çok acı çekiyorum

Bu zamana kadar kazandığı tüm parayı gayrimenkule yatırdığını dile getiren Survivor Turabi, "Anneme iki ev, bir yazlık ve araba aldık. Kardeşime güzel bir araba aldık. Kendime de bir ev aldım. Paraları ne yaptılar bilmiyorum, belki de bitmiştir. Benim harçlığım günlük 30 TL, aylık 3 bin TL'yi geçmiyor. Param bitince annem 'Ayın birini bekleyeceksin' diyor" ifadelerini kullanmıştı.