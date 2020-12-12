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Yıldız Tilbe'nin kızı görenleri şaşırttı! İkizi kadar benziyor!

Türk müziğinin efsane isimlerinden biri olan Yıldız Tilbe, ilgi odağı olmaya devam ediyor. Açıklamalarıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Özel hayatıyla da merak konusu olan Yıldız Tilbe'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı ise görenleri şaşırttı. Anne kızın ikiz kadar benzemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 12.12.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 16:45
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Yıldız Tilbe'nin kızı görenleri şaşırttı! İkizi kadar benziyor!

Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen ortaya çıktı. Yıllardır kameralardan uzak tuttuğu kızı Sezen ile benzerliği ise sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin Karahan...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yıldız Tilbe'nin kızı görenleri şaşırttı! İkizi kadar benziyor!

İBRAHİM TATLISES

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Yıldız Tilbe'nin kızı görenleri şaşırttı! İkizi kadar benziyor!

İBRAHİM TATLISES VE AYŞEGÜL YILDIZ'IN KIZI ELİF ADA

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Yıldız Tilbe'nin kızı görenleri şaşırttı! İkizi kadar benziyor!

İBRAHİM TATLISES VE AYŞEGÜL YILDIZ'IN KIZI ELİF ADA

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Yıldız Tilbe'nin kızı görenleri şaşırttı! İkizi kadar benziyor!

İBRAHİM TATLISES VE AYŞEGÜL YILDIZ'IN KIZI ELİF ADA