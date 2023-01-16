Survivor Panorama ne zaman, saat kaçta? Survivor Panorama 2023 sunucuları kimler?

Survivor 2023 sezonu dün akşam yayınlanan bölümüyle adeta nefef kesti. Survivor Panorama, her yıl olduğu gibi bu yıl da Survivor takipçileri tarafından merakla izleniyor. İzleyiciler ise Survivor Panorama'nın ne zaman başlayacağını arama motorlarında sorgulamaya başladı. Peki, "Survivor Panorama ne zaman, saat kaçta, hangi günler var?", "Survivor Panorama 2023 sunucuları kimler?" İşte, ayrıntılar...