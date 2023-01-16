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Survivor Panorama ne zaman, saat kaçta? Survivor Panorama 2023 sunucuları kimler?

Survivor 2023 sezonu dün akşam yayınlanan bölümüyle adeta nefef kesti. Survivor Panorama, her yıl olduğu gibi bu yıl da Survivor takipçileri tarafından merakla izleniyor. İzleyiciler ise Survivor Panorama'nın ne zaman başlayacağını arama motorlarında sorgulamaya başladı. Peki, "Survivor Panorama ne zaman, saat kaçta, hangi günler var?", "Survivor Panorama 2023 sunucuları kimler?" İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 16.01.2023 12:26 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 12:43
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Survivor Panorama ne zaman, saat kaçta? Survivor Panorama 2023 sunucuları kimler?

Survivor oyunlarının ve yarışmacı performanslarının değerlendirildiği Survivor Panorama'nın ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Dün ekranlara gelen Survivor 2023 yarışmasının ardından izleyiciler, "Survivor Panorama ne zaman, saat kaçta?" "Survivor Panorama 2023 sunucuları kimler?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor Panorama ne zaman, saat kaçta? Survivor Panorama 2023 sunucuları kimler?

SURVİVOR PANORAMA 2023 SUNUCULARI KİMLER?

Geçtiğimiz yıllarda Survivor Panorama sunucuları arasında eski yarışmacılar Hakan Hatipoğlu ve Damla Can yer almıştı.

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Survivor Panorama ne zaman, saat kaçta? Survivor Panorama 2023 sunucuları kimler?

Survivor'da üç kez yarışan ve sonrasında Panorama sunuculuğunu üstlenen Hakan Hatipoğlu, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Survivor Panorama'da yer alacak.

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Survivor Panorama ne zaman, saat kaçta? Survivor Panorama 2023 sunucuları kimler?

Koltuklardan biri de Kemal Özcanlı'nın olacak. Ayrıca geçmiş dönemlerin sevilen başarılı yarışmacılardan Evrim Keklik ve Ayşe Yüksel de yorumlarıyla Survivor Panorama'da olacak.

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Survivor Panorama ne zaman, saat kaçta? Survivor Panorama 2023 sunucuları kimler?

SURVİVOR PANORAMA HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA?

Survivor Panorama hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkacak. Canlı olarak yayınlanacak program her gün aynı saatte, saat 13:45'te ekranda olacak.