18 Nisan 2022, Pazartesi
Survivor Nisa’dan eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'ya şok suçlama: Bana el kaldırdı
Survivor All Star'da üçüncü dokunulmazlık için kıyasıya mücadele yaşandı. Oyunu gönüller kaybederken yarışmaya Nisa'nın Barış ile ilgili sözleri damga vurdu. Tartışma ada konseyinde de devam ederken eski sevgililer arasında gergin anlar yaşandı. Nisa, "Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor" ifadelerini kullandı. Acun Ilıcalı, 'Barış seni dövdü mü?' sorusuna yanıt veren Survivor Nisa'nın sözleri sonrası sosyal medya eski aşıkların yüzleşmesini konuştu.
Giriş Tarihi: 18.04.2022 12:41
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