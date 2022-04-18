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Survivor Nisa’dan eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'ya şok suçlama: Bana el kaldırdı

Survivor All Star'da üçüncü dokunulmazlık için kıyasıya mücadele yaşandı. Oyunu gönüller kaybederken yarışmaya Nisa'nın Barış ile ilgili sözleri damga vurdu. Tartışma ada konseyinde de devam ederken eski sevgililer arasında gergin anlar yaşandı. Nisa, "Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor" ifadelerini kullandı. Acun Ilıcalı, 'Barış seni dövdü mü?' sorusuna yanıt veren Survivor Nisa'nın sözleri sonrası sosyal medya eski aşıkların yüzleşmesini konuştu.

Giriş Tarihi: 18.04.2022 12:41
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Survivor Nisa’dan eski sevgilisi Barış Murat Yağcı’ya şok suçlama: Bana el kaldırdı

Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar üçüncü dokunulmazlık için kıyasıya mücadele etti. Kazanan takım ise Ünlüler oldu. Dokunulmazlık oyununda Nisa'nın Barış'a söyledikleri ise damga vurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor Nisa’dan eski sevgilisi Barış Murat Yağcı’ya şok suçlama: Bana el kaldırdı

Survivor All Star'da ekrana gelen son bölümde yarışmacılar dokunulmazlık için mücadele ettiler. İlk iki oyunu kazanan Ünlüler takımı üçüncü dokunulmazlığı da kazandı. Ünlülerin dokunulmazlık kazanması nedeniyle Gönüllüler bir eleme adayı daha çıkardı. İlk eleme adayı Evrim, ikinci eleme adayı Ayşe olmuştu. Üçüncü eleme adayını belirlemek için yarışmacılar ada konseyine geldi. Ada konseyinde Nisa ve Barış arasında gergin anlar yaşandı.

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Survivor Nisa’dan eski sevgilisi Barış Murat Yağcı’ya şok suçlama: Bana el kaldırdı

BARIŞ KONSEYDE AÇIKLAMA YAPTI

Survivor 2020'de mücadele eden ve yarışma bittikten sonra Barış'la 6 ay aşk yaşayan Nisa, oyun sırasında Barış'ın oyunu kaybettikleri için gözyaşlarına boğulan Yağmur ve Sude'nin yanına giderek teselli etmesiyle çılgına döndü.

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Survivor Nisa’dan eski sevgilisi Barış Murat Yağcı’ya şok suçlama: Bana el kaldırdı

Nisa Bölükbaşı, "Çıldıracağım. Barış, kadınları döven insan, ağlatan insan, şu an ne yapıyor? Bak sinirleniyorum. Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor" ifadelerini kullandı. Bir süredir sakatlık yaşayan ve parkura yeni dönen Barış Murat Yağcı ise ada konseyinde bu sözlere yanıt verdi.

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Survivor Nisa’dan eski sevgilisi Barış Murat Yağcı’ya şok suçlama: Bana el kaldırdı

"MÜMKÜNSE BENİ GÖRMEMEYE ÇALIŞSIN"

Barış, konseyde yaptığı açıklamada, "Yarışmanın çok eşiğinden döndüm. Şu an mutluyum ama hedef değiştirdim. Bundan sonraki tüm mücadelem bana destek olanlar için olacak. Her şey çok güzeldi. Benim kafama takılan soru işareti var. Oyun sonu Sude ile Yağmur'du sanırım, ağlıyorlardı. Aslında birçok yarışmacının yanına gittim. Tabii bazı şeyler duydum. Nisa, benimle alakalı daha önce bir şeyler söylemişti. Benimle alakalı yerli yersiz, 'kadınları döven, kadınları ağlatan adam şov yapıyor' ifadesini kullanmış" dedi.