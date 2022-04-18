Survivor Nisa’dan eski sevgilisi Barış Murat Yağcı’ya şok suçlama: Bana el kaldırdı

"MÜMKÜNSE BENİ GÖRMEMEYE ÇALIŞSIN"

Barış, konseyde yaptığı açıklamada, "Yarışmanın çok eşiğinden döndüm. Şu an mutluyum ama hedef değiştirdim. Bundan sonraki tüm mücadelem bana destek olanlar için olacak. Her şey çok güzeldi. Benim kafama takılan soru işareti var. Oyun sonu Sude ile Yağmur'du sanırım, ağlıyorlardı. Aslında birçok yarışmacının yanına gittim. Tabii bazı şeyler duydum. Nisa, benimle alakalı daha önce bir şeyler söylemişti. Benimle alakalı yerli yersiz, 'kadınları döven, kadınları ağlatan adam şov yapıyor' ifadesini kullanmış" dedi.