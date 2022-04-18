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Sadakatsiz dizisinin Selçuk'u Tarık Emir Tekin doğuştan ünlüymüş! Annesi oyuncu babası futbolcu

Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin ile ilgili ortaya çıkan gerçek görenleri şaşkına çevirdi. Tekin, dizideki performansıyla hayranlarının yanı sıra ailesinin de takdirini kazanıyor. Dizinin hayranları Tarık Emir Tekin'in özel hayatını mercek altına alırken, annesi ile babasını görenler gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 18.04.2022 12:51
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Sadakatsiz dizisinin Selçuk’u Tarık Emir Tekin doğuştan ünlüymüş! Annesi oyuncu babası futbolcu

Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakteriyle boy gösteren Tarık Emir Tekin başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Tekin'in özel hayatını mercek altına alan hayranları ünlü ismin annesi ve babasını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sadakatsiz dizisinin Selçuk’u Tarık Emir Tekin doğuştan ünlüymüş! Annesi oyuncu babası futbolcu

İşte başta ünlü isimler ve çocukları

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Sadakatsiz dizisinin Selçuk’u Tarık Emir Tekin doğuştan ünlüymüş! Annesi oyuncu babası futbolcu

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Sadakatsiz dizisinin Selçuk’u Tarık Emir Tekin doğuştan ünlüymüş! Annesi oyuncu babası futbolcu
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Sadakatsiz dizisinin Selçuk’u Tarık Emir Tekin doğuştan ünlüymüş! Annesi oyuncu babası futbolcu

TALAT BULUT VE KIZI