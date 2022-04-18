Sadakatsiz dizisinin Selçuk'u Tarık Emir Tekin doğuştan ünlüymüş! Annesi oyuncu babası futbolcu

Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakterini canlandıran Tarık Emir Tekin ile ilgili ortaya çıkan gerçek görenleri şaşkına çevirdi. Tekin, dizideki performansıyla hayranlarının yanı sıra ailesinin de takdirini kazanıyor. Dizinin hayranları Tarık Emir Tekin'in özel hayatını mercek altına alırken, annesi ile babasını görenler gözlerine inanamadı.