Nagihan Karadere'nin son hali gündem oldu! Kilo değişiminin izlerini sildirdi

Estetik operasyonları sonrası basının karşısına çıkan Survivor Nagihan Karadere, değişimiyle dikkat çekti. Ünlü isim, estetik sonrası yeni halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Survivor yarışmasıyla tanınan ve 2026 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Nagihan Karadere, yarışma sonrası yaptırdığı estetik işlemlerle magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Karadere, yarışmanın hemen ardından geçirdiği estetik operasyonla dikkat çekmişti.

750 BİN TL HARCADI Karadere, daha önce yaptırdığı estetik operasyonlara 750 bin TL harcadığını açıklamıştı. Yeniden estetik ameliyat olduğunu duyuran Karadere, boyun germe ve alt yüz germe işlemi yaptırdığını belirtmişti.

Estetik operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla duyuran Karadere, şu ifadeleri kullanmıştı: "Sürpriz! Arkadaşlar, ameliyat oldum. Dün şahane bir operasyon geçirdim. Boyun germe ve alt yüz germe. Dün akşam taburcu oldum. Bugün de bandajlarımı yenilemeye geldim.

Şöyle bir bakınca boynumun bebeksiliğine bakar mısınız? Sanat eseri gibi bir işlem ortaya çıktı. İnanılmaz heyecanlıyım. İlk 24 saat olmasına rağmen yüzümdeki şişlik bence çok az. Günler sonra Barbie gibi olacağım."

YENİ YÜZÜYLE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ Son halini Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Nagihan Karadere, geçtiğimiz gün bir film galasında görüntülendi. Yüzünün sağ tarafındaki bandajla dikkat çeken Karadere, yüzündeki değişim hakkında açıklamalarda bulundu.