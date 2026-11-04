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İstinaf yolu göründü! Kubilay'ın babasından Aleyna Kalaycıoğlu'na isyan

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kubilay Kaan Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı, Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat kararına itiraz edeceklerini açıkladı. Oğlunun ölümüne ilişkin konuşan Kundakçı, "Aleyna'nın güç gösterisi oğlumun ölümüne sebep oldu" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

İstinaf yolu göründü! Kubilay'ın babasından Aleyna Kalaycıoğlu'na isyan 1

İstanbul Ümraniye'de geçen mart ayında rapçi Canbay'ın bulunduğu araca yönelik düzenlenen silahlı saldırıda genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı yaşamını yitirmişti.

İstinaf yolu göründü! Kubilay'ın babasından Aleyna Kalaycıoğlu'na isyan 2

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma", Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise "Kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından müebbet hapis cezası talep edilmişti.

İstinaf yolu göründü! Kubilay'ın babasından Aleyna Kalaycıoğlu'na isyan 3

Yaklaşık yedi aydır cezaevinde bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, 16 Ekim'de görülen davanın karar duruşmasında kendisine yöneltilen suçlamalardan beraat etti. Alaattin Kadayıfçıoğlu ise "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstinaf yolu göründü! Kubilay'ın babasından Aleyna Kalaycıoğlu'na isyan 4

Verilen karara itiraz ederek istinaf başvurusunda bulunmaya hazırlanan acılı baba Cemil Kundakçı, oğlunun ölümüne ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ALEYNA'NIN GÜÇ GÖSTERİSİ OĞLUMUN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU"

Aleyna Kalaycıoğlu'nun beraat etmesine tepki gösteren Cemil Kundakçı, kararın adil olmadığını savundu.

Kundakçı, "Verilen karar hiç adil değil. Çünkü olay günü Aleyna, Alaattin'e konum göndermiş. Ayrıca 'Bunlar Bağcılar çocuğu' demiş. Yani 'Sağlam git' demiş, bir yerde onu silahlı gitmeye teşvik etmiş. Ayrıca Kubilay'ın bulunduğu aracı Aleyna'dan başka kimse tanımıyordu. Aleyna göstermiş. Alaattin zaten kendi ağzıyla, 'Ben Aleyna'nın ricası üzerine oraya geldim' demiş." ifadelerini kullandı.

İstinaf yolu göründü! Kubilay'ın babasından Aleyna Kalaycıoğlu'na isyan 5

"KÖPEK ALMAYA GELDİYSEN NEDEN ALEYNA ARABADAN İNMİYOR?"

Olay günü yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan baba Kundakçı, sanıkların köpek almak için olay yerine geldikleri yönündeki savunmalarına tepki gösterdi.

Kundakçı, "Bu ifade ve kayıtlarda var. 'Köpek almaya geldik' gibi uyduruk bir gerekçe ortaya koydular. Köpek almaya geldiysen neden Aleyna arabadan inmiyor? Arabada oturup olayı izliyor. İyi niyetli olsaydı katil silahını alıp yürüdüğünde arabadan inip, 'Ne yapıyorsun?' derdi, önüne geçerdi.

Bu işin baş mimarı Aleyna'dır. Aleyna'nın başkası üzerinden güç gösterisi yapması ve şımarıklığı benim oğlumun ölümüne sebep oldu. Buna rağmen beraat etti, elini kolunu sallayarak geziyor. Hiçbir şey olmamış gibi lüks mekânlarda vakit geçiriyor." dedi.

İstinaf yolu göründü! Kubilay'ın babasından Aleyna Kalaycıoğlu'na isyan 6

"BERTİN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Tahliyesinin ardından Ataşehir'deki bir mekânda, davada tanık olarak dinlenen müzisyen Bertin Yıldız ile birlikte görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu'nun bu isimle birlikte hareket ettiğini öne süren Cemil Kundakçı, Bertin Yıldız hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Kundakçı, "Biz Bertin hakkında istihbarat sağlama, yalan beyanda bulunma ve suçluyu saklama konularında şikâyetçi olduk. Bertin'in Aleyna ile birlikte hareket ettiği çok açık. Aleyna annesinin evinden Bertin ile birlikte çıkıyor.

İstinaf yolu göründü! Kubilay'ın babasından Aleyna Kalaycıoğlu'na isyan 7

Stüdyonun bulunduğu yere geldiklerinde aracı, Canbay'ın tanıyabileceği düşüncesiyle Kubilay'ın vurulduğu yerin hemen yanındaki garajlı binaya park ederek saklıyorlar. Bertin'in kendi ifadesinde de 'Canbay'ın geleceğini tahmin ettik, arabayı görür, tanır diye sakladık' dediği görülüyor.

Daha sonra Bertin, diğerlerinden önce stüdyoya giriyor ve 'Araba geldi' diye mesaj gönderiyor. Bu mesajdan yalnızca iki dakika sonra Kubilay vuruluyor. Şikâyet dilekçemizde Aleyna'nın annesinin evinden stüdyoya kadar olan baz kayıtlarının incelenmesini istedik." ifadelerini kullandı.

İstinaf yolu göründü! Kubilay'ın babasından Aleyna Kalaycıoğlu'na isyan 8

"KUBİLAY'I O ÇEVREDEN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN KARS'A GÖNDERDİM"

Oğlu Kubilay'ın Aleyna Kalaycıoğlu, Vahap Canbay ve Yalçın'la sık sık vakit geçirmesinden endişe duyduğunu anlatan Cemil Kundakçı, onu bu çevreden uzak tutmak için Kars'a gönderdiğini söyledi.

Kundakçı, "Oğlumun bu ortamdan uzaklaşmasını, alkol, sigara ve benzeri kötü alışkanlıklara yönelmesini önlemek istedim. Bu nedenle Kars'a gönderdim. O da futbol hayatını orada sürdürdü. Bayram izninde üç günlüğüne İstanbul'a geldiğinde yine aynı çevreyle görüşmeye başladı.

Oğlum onlara yardımcı olmak niyetiyle yanlarına gitti. Yani kısaca oğlumu her ne kadar bu çevreden uzak tutmaya çalışsam da onlar yine gelip ailemizin başına bu felaketi getirdiler." diyerek sözlerini noktaladı.

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