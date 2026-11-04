İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında "Kasten öldürme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma", Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise "Kasten öldürmeye azmettirme" suçlarından müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Yaklaşık yedi aydır cezaevinde bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, 16 Ekim'de görülen davanın karar duruşmasında kendisine yöneltilen suçlamalardan beraat etti. Alaattin Kadayıfçıoğlu ise "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kundakçı, "Verilen karar hiç adil değil. Çünkü olay günü Aleyna, Alaattin'e konum göndermiş. Ayrıca 'Bunlar Bağcılar çocuğu' demiş. Yani 'Sağlam git' demiş, bir yerde onu silahlı gitmeye teşvik etmiş. Ayrıca Kubilay'ın bulunduğu aracı Aleyna'dan başka kimse tanımıyordu. Aleyna göstermiş. Alaattin zaten kendi ağzıyla, 'Ben Aleyna'nın ricası üzerine oraya geldim' demiş." ifadelerini kullandı.

"KÖPEK ALMAYA GELDİYSEN NEDEN ALEYNA ARABADAN İNMİYOR?"

Olay günü yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan baba Kundakçı, sanıkların köpek almak için olay yerine geldikleri yönündeki savunmalarına tepki gösterdi.

Kundakçı, "Bu ifade ve kayıtlarda var. 'Köpek almaya geldik' gibi uyduruk bir gerekçe ortaya koydular. Köpek almaya geldiysen neden Aleyna arabadan inmiyor? Arabada oturup olayı izliyor. İyi niyetli olsaydı katil silahını alıp yürüdüğünde arabadan inip, 'Ne yapıyorsun?' derdi, önüne geçerdi.

Bu işin baş mimarı Aleyna'dır. Aleyna'nın başkası üzerinden güç gösterisi yapması ve şımarıklığı benim oğlumun ölümüne sebep oldu. Buna rağmen beraat etti, elini kolunu sallayarak geziyor. Hiçbir şey olmamış gibi lüks mekânlarda vakit geçiriyor." dedi.