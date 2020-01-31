Survivor kadrosu 2020: Survivor yarışmacıları kimler olacak? Yeni isim belli oldu!

2020 Survivor kadrosuna her geçen gün yeni bir isim katılıyor. Survivor yarışmacıları kimler olacak? Survivor yarışmacı kadrosu yepyeni isimlerle güçleniyor. Heyecanla beklenen yarışma programının 16 Şubat'ta başlayacağı açıklandı. Ünlüler – Gönüllüler konseptiyle ekranlara gelecek programda yarışacak isimler belli oluyor. 12'şer kişiden oluşacak takımlar arasında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Peki, Survivor yarışmacıları kimler oldu? İşte, 2020 Survivor kadrosuna katılan isimler…