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Survivor kadrosu 2020: Survivor yarışmacıları kimler olacak? Yeni isim belli oldu!

2020 Survivor kadrosuna her geçen gün yeni bir isim katılıyor. Survivor yarışmacıları kimler olacak? Survivor yarışmacı kadrosu yepyeni isimlerle güçleniyor. Heyecanla beklenen yarışma programının 16 Şubat'ta başlayacağı açıklandı. Ünlüler – Gönüllüler konseptiyle ekranlara gelecek programda yarışacak isimler belli oluyor. 12'şer kişiden oluşacak takımlar arasında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Peki, Survivor yarışmacıları kimler oldu? İşte, 2020 Survivor kadrosuna katılan isimler…

Giriş Tarihi: 31.01.2020 18:43 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 18:44
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Survivor kadrosu 2020: Survivor yarışmacıları kimler olacak? Yeni isim belli oldu!

Survivor yarışmacıları kimler olacak? 2020 Survivor kadrosuna katılan yeni isimler belli oluyor. 16 Şubat'ta başlayacak ve Ünlüler – Gönüllüler takımlarının kıyasıya mücadele vereceği Survivor yarışmasında kadro şekilleniyor. Ünlüler kadrosuna katılan yeni isimler açıklandı. Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda, Yusuf Karakaya şampiyonluk ipini göğüslemişti. İşte, 2020 Survivor kadrosu!

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Survivor kadrosu 2020: Survivor yarışmacıları kimler olacak? Yeni isim belli oldu!

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?

TV8 ekranlarında Şubat ayında ekranlara gelecek olan Survivor 2020'nin bir yarışmacısı daha belli oldu. Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasında ilk isim Ersin Korkut olmuştu.

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Survivor kadrosu 2020: Survivor yarışmacıları kimler olacak? Yeni isim belli oldu!

Arka Sokaklar'da oynayan oyuncu Uğur Pektaş'ın da Survivor 2020'de yarışacağını Ilıcalı açıklamıştı.

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Survivor kadrosu 2020: Survivor yarışmacıları kimler olacak? Yeni isim belli oldu!

Survivor 2020'in üçüncü yarışmacısı ise şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan olarak belirlendi.

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Survivor kadrosu 2020: Survivor yarışmacıları kimler olacak? Yeni isim belli oldu!

Survivor 2020'nin ne zaman başlayacağını dile getiren Ilıcalı, heyecanla beklenen yarışmanın Şubat ayında ekranlarda olacağını söyledi. 16 Şubat Pazar günü Survivor 2020 başlayacak.