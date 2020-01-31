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Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal'ın hayatı merak konusu oldu! İşte o gerçek

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal sosyal medyanın konuştuğu isim oldu. Ödüllü oyuncu Bülent İnal, Payitaht Abdülhamid dizindeki performansıyla sevenlerinin en çok takip ettiği oyuncu oldu. Gözde oyuncu İnal'ın özel hayatı da dizinin izleyicisi tarafından mercek altına alındı. Özel hayatı araştırılan Bülent İnal'ın memleketi herkesi şaşırttı. Peki usta oyuncu nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

Giriş Tarihi: 31.01.2020 17:33
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Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal'ın hayatı merak konusu oldu! İşte o gerçek
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Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal'ın hayatı merak konusu oldu! İşte o gerçek

Payitaht Abdülhamid dizisinin başrol oyuncusu Bülent İnal, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Ödüllü oyuncu Bülent İnal, Payitaht Abdülhamid dizindeki performansıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Sevilen oyuncu Bülent İnal, Payitaht Abdülhamid dizisi izleyicisi tarafından mercek altına alındı.

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Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal'ın hayatı merak konusu oldu! İşte o gerçek

Özel hayatı araştırılan Bülent İnal'ın memleketi herkesi şaşırttı. Peki Bülent İnal nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

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Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal'ın hayatı merak konusu oldu! İşte o gerçek

Cüneyt Arkın – Eskişehir

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Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal'ın hayatı merak konusu oldu! İşte o gerçek

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