Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal'ın hayatı merak konusu oldu! İşte o gerçek

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid'in yıldızı Bülent İnal sosyal medyanın konuştuğu isim oldu. Ödüllü oyuncu Bülent İnal, Payitaht Abdülhamid dizindeki performansıyla sevenlerinin en çok takip ettiği oyuncu oldu. Gözde oyuncu İnal'ın özel hayatı da dizinin izleyicisi tarafından mercek altına alındı. Özel hayatı araştırılan Bülent İnal'ın memleketi herkesi şaşırttı. Peki usta oyuncu nereli? İşte ünlülerin memleketleri...