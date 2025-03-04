04 Mart 2025, Salı
Survivor Hikmet'e hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak
Survivor 2025 All-Star kadrosuna dahil olan Hikmet Tuğsuz, geçmişte iki farklı yaralama suçundan 12 yıl 16 ay hapis cezası almış ve cezaevinde bir süre kaldıktan sonra denetimli serbestlik sürecine girmişti. Yurt dışı yasağının kaldırılmasıyla yarışmaya katılan Tuğsuz hakkında, '45 milyonluk villa dolandırıcılığı' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarına karıştığı iddiaları nedeniyle iddianame düzenlendi. Survivor Hikmet, Türkiye'ye döndüğü an tutuklanacak.
Giriş Tarihi: 04.03.2025 17:10 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 17:10