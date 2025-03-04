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Survivor Hikmet'e hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

Survivor 2025 All-Star kadrosuna dahil olan Hikmet Tuğsuz, geçmişte iki farklı yaralama suçundan 12 yıl 16 ay hapis cezası almış ve cezaevinde bir süre kaldıktan sonra denetimli serbestlik sürecine girmişti. Yurt dışı yasağının kaldırılmasıyla yarışmaya katılan Tuğsuz hakkında, '45 milyonluk villa dolandırıcılığı' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarına karıştığı iddiaları nedeniyle iddianame düzenlendi. Survivor Hikmet, Türkiye'ye döndüğü an tutuklanacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.03.2025 17:10 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 17:10
Survivor Hikmet’e hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

Antalya'da yaşayan ve bu yıl Survivor 2025 All Star kadrosuna yedeklerden dahil olan Hikmet Tuğsuz, hakkında tutuklama kararı çıktı.

Survivor Hikmet’e hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

27 Haziran 2016 tarihinde iki farklı yaralama suçundan 12 yıl 16 ay hapis cezası alan Tuğsuz, cezasının onanmasının ardından 31 Temmuz 2023'te cezaevine girdi. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra adli denetim serbestlik hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı.

Survivor Hikmet’e hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

Hakkında yurtdışı çıkış yasağı ve 23 Kasım 2036'ya kadar cezası bulunan Hikmet Tuğsuz, cezaevinden çıktıktan sonra da dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarına karıştığı ortaya çıktı.

Survivor Hikmet’e hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Survivor 2025 All-Star kadrosunda yer alan Hikmet Tuğsuz hakkında önemli bir gelişmeyi duyurdu. Tuğsuz hakkında 10 Şubat'ta tutuklama kararı çıkarıldı. Bu karar, Tuğsuz'un Dominik Cumhuriyeti'ne gitmesinin ardından geldi.

Survivor Hikmet’e hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında, Antalya'da 45 milyon liralık villasını internet üzerinden satışa sunan Julia Ç.'nin, Tuğsuz'un dolandırıcılığının hedefi olduğu belirlendi.

Survivor Hikmet’e hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

7,5 yıl hapis cezası istenen Tuğsuz'un yine 20 Temmuz 2023'te Bayram D.yi sopayla dövdüğü, hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan iddianame hazırladığı öğrenildi.

Survivor Hikmet’e hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

Sabah'ın haberine göre; Survivor Hikmet'in 12 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası suçundan denetimli serbestlik sürecindeyken karıştığı iki farklı suç nedeniyle hakkında iddianame düzenlendiği için tutuklanacak. Survivor Hikmet, Dominik Cumhuriyeti dönüşünde Türkiye'ye giriş yaptığı an tutuklanıp cezaevine konulacak.