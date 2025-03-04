04 Mart 2025, Salı
Anne-kız değil ikiz gibiler! Mutfak Bahane'nin sunucusu Nursel Ergin'in kızına bakın
atv'nin sevilen yemek programı 'Mutfak Bahane' ile ekranlara geri dönen Nursel Ergin, ilk yayınında kansere yakalandığını ve bu süreçte yaşadıklarını izleyicileriyle paylaştı. Bu açıklamların ardından Ergin'in hayatını merak edip araştıranlar ise kızı görünce şaşıp kaldı. Meğer, Nursel Ergin'in kendisine tıpatıp benzeyen bir kızı varmış! İşte ünlü sunucunun güzeller güzeli kızı Bengü...
Giriş Tarihi: 04.03.2025 16:47 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 16:47