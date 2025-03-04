Anne-kız değil ikiz gibiler! Mutfak Bahane’nin sunucusu Nursel Ergin’in kızına bakın

"KENDİNİZİ SEVMEKTEN VAZGEÇMEYİN""

21 güne bir alınıyor kemoterapi 2 ve 3'üncüden sonra bedeniniz sizden çıkıyor, iyi beslenin kendinizi sevmekten vazgeçmeyin. Psikolojik olarak çok yıprandığınız bir dönem olduğu için herkes size fazla geliyor. Kendimi tamamen eve kapattığım bir süreç oldu. Sosyal medyamı da bu yüzden kapattım. Ben de bir insanım, ben de bir kadınım. Hayatı boyunca her şey için savaş vermiş bir kadınım. Kim ne söylerse söylesin umurumda değil. Ne olması gerekiyorsa öyle olması gerekiyor aynı şekilde yaşanması gerekenlerde… Evliliğimle ilgili başka türlü şeyler anılmak istedi ama hayat kaygıları yaşadıklarımız boşanmamıza neden oldu. Yine bu süreçte de Murat çok yanımdaydı, ben içsel olarak bazı şeyleri kabul edemedim. Aynı şekilde, kızıma köpeğime tahammül edemediğim durumlar da oldu. İlk doğru yaptığım şey işimi bırakmak oldu.