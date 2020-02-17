Survivor eski şampiyonu Uğur Pektaş gündeme oturdu! Uğur Pektaş Survivor 2020'de de sahnede

Uğur Pektaş 2005 yılında şampiyon olduğu Survivor'a 15 sene sonra yeniden döndü. Survivor eski şampiyonu Uğur Pektaş, eşi Gamze Özçelik ile yeniden barıştıktan sonra sanat camiasına geri döndü. Son yıllardaki değişimiyle herkesi şaşkına çeviren Uğur Pektaş, Survivor 2020'nin de en çok dikkat çeken yarışmacısı oldu. İşte Survivor yarışmacısı Uğur Pektaş'ın inanılmaz değişimi..