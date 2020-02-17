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Survivor eski şampiyonu Uğur Pektaş gündeme oturdu! Uğur Pektaş Survivor 2020'de de sahnede

Uğur Pektaş 2005 yılında şampiyon olduğu Survivor'a 15 sene sonra yeniden döndü. Survivor eski şampiyonu Uğur Pektaş, eşi Gamze Özçelik ile yeniden barıştıktan sonra sanat camiasına geri döndü. Son yıllardaki değişimiyle herkesi şaşkına çeviren Uğur Pektaş, Survivor 2020'nin de en çok dikkat çeken yarışmacısı oldu. İşte Survivor yarışmacısı Uğur Pektaş'ın inanılmaz değişimi..

Giriş Tarihi: 17.02.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 10:54
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Survivor eski şampiyonu Uğur Pektaş gündeme oturdu! Uğur Pektaş Survivor 2020'de de sahnede

Gamze Özçelik ile buzları eriten Uğur Pektaş, yeniden Survivor'da 2005 yılındaki Survivor'da şampiyon olan Uğur Pektaş, 15 yıl sonra yeniden döndü. Uzun bir süredir ortalıkta görünmeyen Uğur Pektaş'ın değişimi herkesi şaşkına çevirdi. İşte Survivor 2020 yarışmacısı Uğur Pektaş'ın yeni hali...

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Survivor eski şampiyonu Uğur Pektaş gündeme oturdu! Uğur Pektaş Survivor 2020'de de sahnede

Uğur Pektaş'ın değişimi ile akıllara Gamze Özçelik ile barışması geldi. Gamze Özçelik de bir süre önce adeta tamamen bir değişime girdi. İşte sanat camiasının merak edilen çiftleri..

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Survivor eski şampiyonu Uğur Pektaş gündeme oturdu! Uğur Pektaş Survivor 2020'de de sahnede
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Survivor eski şampiyonu Uğur Pektaş gündeme oturdu! Uğur Pektaş Survivor 2020'de de sahnede

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Gamze Özçelik'in bir dönem ayrıldığı eşi Uğur Pektaş'ın son hali sosyal medyayı salladı.

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Survivor eski şampiyonu Uğur Pektaş gündeme oturdu! Uğur Pektaş Survivor 2020'de de sahnede

İşte başta Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş olmak üzere ünlülerin eşleri.