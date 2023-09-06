Survivor 2024'ün ilk yarışmacısı hayret uyandırdı! Survivor All Star'da sürpriz isim: "O bir şampiyon!"

TV8 ekranlarında büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen ve heyecanla beklenen Survivor yarışmasının yeni sezonu için heyecan dorukta. Sürpriz bir duyuruyla yarışmanın ilk yarışmacısı belli oldu. All Star formatında ekrana gelecek olan yeni sezonun ilk yarışmacısı resmi olarak açıklandı.