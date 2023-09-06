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Haberler Galeri Survivor 2024'ün ilk yarışmacısı hayret uyandırdı! Survivor All Star'da sürpriz isim: "O bir şampiyon!"

Survivor 2024'ün ilk yarışmacısı hayret uyandırdı! Survivor All Star'da sürpriz isim: "O bir şampiyon!"

TV8 ekranlarında büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen ve heyecanla beklenen Survivor yarışmasının yeni sezonu için heyecan dorukta. Sürpriz bir duyuruyla yarışmanın ilk yarışmacısı belli oldu. All Star formatında ekrana gelecek olan yeni sezonun ilk yarışmacısı resmi olarak açıklandı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 06.09.2023 11:54
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Survivor 2024’ün ilk yarışmacısı hayret uyandırdı! Survivor All Star’da sürpriz isim: O bir şampiyon!

TV8 ekranlarında büyük bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen ve her yeni sezonu heyecanla beklenen Survivor yarışması, yeni sezon hazırlıklarıyla gündemde. Sürpriz bir duyuruyla, All Star formatında ekrana gelecek olan yeni sezonun ilk yarışmacısı resmi olarak açıklandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor 2024’ün ilk yarışmacısı hayret uyandırdı! Survivor All Star’da sürpriz isim: O bir şampiyon!

Acun Ilıcalı, yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor All Star 2024 yarışmasında yer alacak ilk ismi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

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Survivor 2024’ün ilk yarışmacısı hayret uyandırdı! Survivor All Star’da sürpriz isim: O bir şampiyon!

"O BİR ŞAMPİYON"

13.6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı duyuruda, ilk yarışmacının Nihat Altınkaya olduğunu açıkladı.

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Survivor 2024’ün ilk yarışmacısı hayret uyandırdı! Survivor All Star’da sürpriz isim: O bir şampiyon!

NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?

Nihat Alptuğ Altınkaya 28 Eylül 1979 yılında Karabük'te doğdu. Altınkaya profesyonel sporculuk yapmış Türk manken, fotomodel ve oyuncudur. 2005 yılında Fear Factor programına katılıp ilk turda elenmiş olan Altınkaya, 2012 Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışma programının birincisi olmuştur. Ardından dizi hayatına kaldığı yerden devam etmiştir.

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Survivor 2024’ün ilk yarışmacısı hayret uyandırdı! Survivor All Star’da sürpriz isim: O bir şampiyon!

Nihat Alptuğ Altınkaya şimdiye kadar; 'Al Sancak', 'Kuruluş Osman', 'Teşkilat', 'Elimi Bırakma', 'Söz', 'Yüksek Sosyete', 'Medcezir', 'Kara Para Aşk', 'Karadayı', 'Tozlu Yollar', 'Yaprak Dökümü' ve 'Kurtlar Vadisi Pusu' gibi birçok yapımda rol almıştır.