Survivor 2023 yarışmacıları jet hızıyla açıklanmaya başladı! Acun Ilıcalı 3 kadın yarışmacıyı birden duyurdu! İşte yeni kadro

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor'da yeni sezon yarışmacıları nihayete kavuşuyor. Survivor 2023'te yarışacak 7 isim resmen açıklandı. Acun Ilıcalı son olarak kadroya dahil olan 3 yarışmacıyı duyurdu. Akıl oyunlarının ön plana çıkacağı yeni sezonda hangi isimlerin olacağı merakla araştırılıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte yarışmacılar da jet hızıyla açıklanmaya başladı. Peki, Survivor 2023 kadrosunda kimler var? Yeni sezon yarışmacıları kimler? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 23.12.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 09:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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