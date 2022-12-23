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Survivor 2023 yarışmacıları jet hızıyla açıklanmaya başladı! Acun Ilıcalı 3 kadın yarışmacıyı birden duyurdu! İşte yeni kadro

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor'da yeni sezon yarışmacıları nihayete kavuşuyor. Survivor 2023'te yarışacak 7 isim resmen açıklandı. Acun Ilıcalı son olarak kadroya dahil olan 3 yarışmacıyı duyurdu. Akıl oyunlarının ön plana çıkacağı yeni sezonda hangi isimlerin olacağı merakla araştırılıyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte yarışmacılar da jet hızıyla açıklanmaya başladı. Peki, Survivor 2023 kadrosunda kimler var? Yeni sezon yarışmacıları kimler? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 09:23
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Survivor 2023 yarışmacıları jet hızıyla açıklanmaya başladı! Acun Ilıcalı 3 kadın yarışmacıyı birden duyurdu! İşte yeni kadro

Survivor 2023 kadrosu şekilleniyor... Yeni yılın gelmesiyle birlikte gözler Survivor 2023'e çevrildi. Değişik bir formatla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Survivor 2023'te kimlerin yarışacağı da merak konusu. Yeni sezon için hazırlıklar sürerken, kadroya katılan isimler de tek tek açıklanmaya başladı. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından 7 yarışmacıyı duyurdu. Peki, Survivor 2023 kadrosunda kimler var? Yeni sezon yarışmacıları kimler? İşte Survivor 2023'te son durum...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor 2023 yarışmacıları jet hızıyla açıklanmaya başladı! Acun Ilıcalı 3 kadın yarışmacıyı birden duyurdu! İşte yeni kadro

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hemen şunu belirtelim ki, yeni sezon tarihi henüz açıklanmayan Survivor 2023'ün şubat ayında başlaması bekleniyor. Survivor yarışmasının tüm sezonları genellikle şubat ayı içerisinde başlamıştı. Yeni sezon tarihi açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Survivor 2023 yarışmacıları jet hızıyla açıklanmaya başladı! Acun Ilıcalı 3 kadın yarışmacıyı birden duyurdu! İşte yeni kadro

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI KİMLER?

Yapımcı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden Survivor 2023 yarışmacılarını açıklamaya başladı. Şu ana kadar 7 isim belli olurken, bazı isimler de iddia edilmeye başlandı.

İşte kadroya katılan o isimler:

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Survivor 2023 yarışmacıları jet hızıyla açıklanmaya başladı! Acun Ilıcalı 3 kadın yarışmacıyı birden duyurdu! İşte yeni kadro

BERDAN MARDİNİ

Survivor 2023'in ilk yarışmacısı Berdan Mardini oldu. Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Berdan Mardini'nin bir süredir Survivor'a hazırlandığı öğrenildi.

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Survivor 2023 yarışmacıları jet hızıyla açıklanmaya başladı! Acun Ilıcalı 3 kadın yarışmacıyı birden duyurdu! İşte yeni kadro

ÜMİT ERDİM

Hayar Bilgisi'nin iddiacı Arif'i olarak tanınan ünlü oyuncu Ümit Erdim, Survivor 2023'e katılan ikinci yarışmacı oldu. Oyunculuğun yanı sıra aldığı pilotaj eğitimleriyle pilotluk kariyerinde de emin adımlarla ilerleyen Ümit Erdim, önümüzdeki sezon Survivor'da olacak.