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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Survivor 2021 için flaş isimler: Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacıları açıklandı mı? Başvuru tarihi... Survivor 2021 için flaş isimler: Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacıları açıklandı mı? Başvuru tarihi...
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı uzun süredir merak ediliyor. Kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan yarışma programı Survivor için gün sayılıyor. Koronavirüs sürecinde evinde vakit geçiren vatandaşlar Survivor 2021'in ne zaman başlayacağını sorguluyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre yarışmacıların isimleri belli olmaya başlıyor. İşte, Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacıları açıklandı mı? Başvuru tarihi...
Giriş Tarihi: 02.12.2020 18:45 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 18:56
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacıları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışma programı Survivor 2021'in başlama tarihi merak ediliyor. Ilıcalı ve yakın arkadaşı Esat Yontuç'un sosyal medya hesaplarından ipuçları gelmeye devam ediyor. 2021 Survivor için çeşitli iddialar ortaya atılıyor. İşte, Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacıları açıklandı mı? Başvuru tarihi...
GALERİ DEVAM EDİYOR SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Acun Ilıcalı'dan veya TV8 ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmese de 2021 Survivor yarışmasının 16 Ocak ya da 23 Ocak'ta başlaması bekleniyor.
SURVİVOR YENİ SEZON YARIŞMACILARI
Survivor 2021 kadrosu için de kesin bilgi bulunmuyor. İddialara göre, sakatlıklar edeniyle 2020 sezonuna veda eden Uğur Pektaş ile Hikmet Tuğsuz'un yeni sezonda olması bekleniyor. MasterChef'deki performansıyla dikkat çeken Celal Sarıgül'ün de yarışmada yer alamsı bekleniyor.
SURVİVOR 2021 YARIŞMACI KADROSU BELLİ OLDU MU?
Survivor 2021 kadrosunda olacak isimler için henüz resmi açıklama gelmedi. Sosyal medya dolaşan iddialara göre, Himket Tuğsuz, Turabi Çamkıran ve Uğur Pektaş'ın Survivor 2021 kadrosunda olacağı konuşuldu. Ancak bu iddialar henüz doğrulanmadı.
TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?
Turabi Çamkıran 1987 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Aslen Kahramanmaraşlı. Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dansı yaptı. Meslek olarak da terzilik yapıyordu. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'nde okuyup mezun olamayınca Survivor Allstar'dan sonra dışardan okuyup liseyi bitirmiştir. Turabi Çamkıran, Mersin'de amatör şekilde tekvando, box ve muay thai ile uğraştı. Daha sonra profesyonel olarak "Muay Thai"yi yerinde öğrenme isteği ile Tayland'a gitti. Burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Aynı zaman da MMA (kafes dövüşü) maçlarında da birçok ülkede müsabakalara katıldı. Turabi Çamkıran, 2008 yılında 4.sezon "Benimle Dans Eder misin ?" dans yarışmasına katıldı. 2013 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler'in olduğu "Yetenek Sizsiniz Türkiye" adlı yarışmaya katıldı. 2014 Survivor yarışmasının birincisi oldu. Ardında Survivor All Star'a katılan Çamkıran, yine birincilik koltuğunda yer aldı.