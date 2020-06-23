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Survivor 2020'ye damga vurmuştu! ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman kadrosuna sürpriz transfer iddiası
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Yeşim Ceren Bozoğlu "Hazal Hatun" karakteriyle diziye dahil olmuştu. Sevilen dizi Kuruluş Osman'ın kadrosuna bomba transfer iddiası geldi. Survivor 2020'ye damga vuran Mert Öcal'ın Kuruluş Osman kadrosuna katılacağı iddia edildi. Peki, Mert Öcal Kuruluş Osman'a katılacak mı? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 23.06.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 17:02
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