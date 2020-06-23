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Haberler Galeri Survivor 2020'ye damga vurmuştu! ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman kadrosuna sürpriz transfer iddiası

Survivor 2020'ye damga vurmuştu! ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman kadrosuna sürpriz transfer iddiası

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Yeşim Ceren Bozoğlu "Hazal Hatun" karakteriyle diziye dahil olmuştu. Sevilen dizi Kuruluş Osman'ın kadrosuna bomba transfer iddiası geldi. Survivor 2020'ye damga vuran Mert Öcal'ın Kuruluş Osman kadrosuna katılacağı iddia edildi. Peki, Mert Öcal Kuruluş Osman'a katılacak mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 23.06.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 17:02
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Survivor 2020'ye damga vurmuştu! ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman kadrosuna sürpriz transfer iddiası

Kuruluş Osman 27. bölümüyle çarşamba akşamı ekranlara gelecek. Kuruluş Osman'ın bu bölümünde, Osman Bey, obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyuyor. Her hafta heyecan dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'a bomba transfer iddiası ortaya atıldı. Suvrivor 20202'de Ünlüler takımında yarışan Mert Öcal'ın Kuruluş Osman kadrosuna katılacağı iddia edildi. Peki, Mert Öcal Kuruluş Osman kadrosuna katılacak mı? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor 2020'ye damga vurmuştu! ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman kadrosuna sürpriz transfer iddiası

MERT ÖCAL KURULUŞ OSMAN KADROSUNA MI KATILIYOR?

Suvivor 2020'ye veda eden Mert Öcal'ın Kuruluş Osman kadrosuna katılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak bu konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Yapım şirketi ve yayıncı kuruluş tarafından konu hakkında açıklama yapılırsa haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Survivor 2020'ye damga vurmuştu! ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman kadrosuna sürpriz transfer iddiası

MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Best Model of Turkey yarışmasında 1. seçildi. 2004 Best Model of The World yarışmasında da birinci olmayı başardı. Mankenlikte kazandığı derecelerin ardından gerek yurt dışında ve gerekse de yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. Uzun bir süre mankenlik yaptıktan sonra kariyerini oyunculuk yönünde devam ettirmek isteyen Mert Öcal, ilk olarak 2005 yılında Asla Unutma dizisinde Salih karakterini oynayarak başladı.

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Survivor 2020'ye damga vurmuştu! ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman kadrosuna sürpriz transfer iddiası

Ardından birkaç dizide küçük rollerde oynayan genç oyuncu Mert Öcal, 2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide rol alarak oyunculuk konusunda da performansını sergileme şansı yakaladı.

Oyunculuğa kısa bir ara verdikten sonra yeniden 2013 yılında "Bizim Okul" isimli dizi ile Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile usta oyuncu kadrosu ile birlikte oynama şansını yakaladı. Hemen ardından 2015 yılında Aşk Yeniden, 2017 yılında ise İsimsizler isimli dizinin kadrosuna dâhil edildi.

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Survivor 2020'ye damga vurmuştu! ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman kadrosuna sürpriz transfer iddiası

Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz dizilerinde rol alan Mert Öcal, 2018 yılında Adını Sen Koy ve 2019 yılı sonunda ise yine ekranların en uzun soluklu olan dizisi Arka Sokaklar kadrosuna dahil edildi.