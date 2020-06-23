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Haberler Galeri Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın eski hali görenleri şaşırttı!

Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın eski hali görenleri şaşırttı!

Hekimoğlu dizisinde Doktor Zeynep karakteriyle kariyerinde yükselişe geçen Damla Colbay, sosyal medyanın da gündemine oturdu. İlk olarak Kara Para Aşk dizisinde canlandırdığı Demet rolüyle televizyon dünyasına adım atan Damla Colbay, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle ekranların vazgeçilmez isimlerinden oldu. Damla Colbay'ın yıllar içindeki değişimi ise herkesi şoke etti. İşte Damla Colbay'ın eski hali...

Giriş Tarihi: 23.06.2020 17:39 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 17:44
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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın eski hali görenleri şaşırttı!

Hekimoğlu dizisinde Doktor Zeynep karakterine hayat veren Damla Colbay, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettirirken oyuncunun yıllar öncesine ait fotoğrafları herkesi şoke etti. İşte Damla Colbay ve birçok ünlü ismin yıllar içinde geçirdiği inanılmaz değişim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın eski hali görenleri şaşırttı!

Soner Sarıkabadayı

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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın eski hali görenleri şaşırttı!

Soner Sarıkabadayı

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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın eski hali görenleri şaşırttı!

Soner Sarıkabadayı

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Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın eski hali görenleri şaşırttı!

Kıvanç Tatlıtuğ