Hekimoğlu’nun Zeynep’i Damla Colbay’ın eski hali görenleri şaşırttı!

Hekimoğlu dizisinde Doktor Zeynep karakteriyle kariyerinde yükselişe geçen Damla Colbay, sosyal medyanın da gündemine oturdu. İlk olarak Kara Para Aşk dizisinde canlandırdığı Demet rolüyle televizyon dünyasına adım atan Damla Colbay, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle ekranların vazgeçilmez isimlerinden oldu. Damla Colbay'ın yıllar içindeki değişimi ise herkesi şoke etti. İşte Damla Colbay'ın eski hali...