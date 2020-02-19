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Survivor 2020’de şok ayrılık! Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin diskalifiye mi oldu? Uğur Pektaş Survivor’dan neden ayrıldı

Survivor 2020'nin ilk eleme konseyinde şok eden gelişmeler yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı adada yaptıkları oylama sonucu ilk eleme adayı olarak Fatma'yı seçti. Yapılan SMS oylamasında halk tarafından en çok oyu alan Ceyhun ve Cemal Can Cansever, Makbule ve Evrim isimlerini eleme adayı olarak belirledi. Gönüllüler takımında eleme heyecanı yaşanırken ünlüler takımının favori isimlerinden olan Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin'in ayrılığı geceye damga vurdu. İkilinin yarışmadan neden ayrıldığı ise en çok araştırılan konu oldu. Peki Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Survivor 2020'den neden ayrıldı? Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin diskalifiye mi oldu? İşte Survivor'da yaşanan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 19.02.2020 10:36 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 10:42
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Survivor 2020’de şok ayrılık! Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin diskalifiye mi oldu? Uğur Pektaş Survivor’dan neden ayrıldı

Survivor 2020'de ilk hafta eleme konseyi şok eden gelişmelere sahne oldu. İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı eleme heyecanı yaşanırken ünlüler takımında 2 yarışmacının programdan ayrılması geceye damga vurdu. Ünlüler takımının favori isimlerinden olan Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin'in ayrılığı geceye damga vurdu. İkilinin yarışmadan neden ayrıldığı ise en çok araştırılan konu oldu. Peki Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Survivor 2020'den neden ayrıldı? Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin diskalifiye mi oldu? İşte Survivor'da yaşanan son dakika gelişmeleri…

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Survivor 2020’de şok ayrılık! Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin diskalifiye mi oldu? Uğur Pektaş Survivor’dan neden ayrıldı

DİZ SAKATLIĞI NEDEİYLE DEVAM EDEMEDİ

Yıllar önce yayınlanan Survivor'ın ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşan ve bu sezonki en önemli şampiyonluk adaylarından olan Uğur Pektaş, diz sakatlığı sebebiyle henüz ilk haftadan yarışmaya veda etti.

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Survivor 2020’de şok ayrılık! Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin diskalifiye mi oldu? Uğur Pektaş Survivor’dan neden ayrıldı

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Survivor 2020’de şok ayrılık! Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin diskalifiye mi oldu? Uğur Pektaş Survivor’dan neden ayrıldı

BİR HAFTADA 3 VEDA

Ünlü oyuncu Uğur Pektaş'la birlikte eski milli basketbolcu Şaziye İvegin de diz sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti.

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Survivor 2020’de şok ayrılık! Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin diskalifiye mi oldu? Uğur Pektaş Survivor’dan neden ayrıldı

Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin'in sakatlık sebebiyle veda ettiği Survivor'da, bir kişi de oylama ile elendi.