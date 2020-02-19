Survivor 2020’de şok ayrılık! Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin diskalifiye mi oldu? Uğur Pektaş Survivor’dan neden ayrıldı

Survivor 2020'nin ilk eleme konseyinde şok eden gelişmeler yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı adada yaptıkları oylama sonucu ilk eleme adayı olarak Fatma'yı seçti. Yapılan SMS oylamasında halk tarafından en çok oyu alan Ceyhun ve Cemal Can Cansever, Makbule ve Evrim isimlerini eleme adayı olarak belirledi. Gönüllüler takımında eleme heyecanı yaşanırken ünlüler takımının favori isimlerinden olan Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin'in ayrılığı geceye damga vurdu. İkilinin yarışmadan neden ayrıldığı ise en çok araştırılan konu oldu. Peki Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin Survivor 2020'den neden ayrıldı? Uğur Pektaş ve Şaziye İvegin diskalifiye mi oldu? İşte Survivor'da yaşanan son dakika gelişmeleri...