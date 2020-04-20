Survivor 2020'de kim diskalifiye oldu? Barış-Yasin kavgası şoke etti! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması!

Survivor 2020'de kim diskalifiye oldu? Survivor'ın bu akşamki bölümünde değişik olaylar oldu. Büyük ödül için oynanan oyun esnasında Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz arasında kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavga görüntüsünün ardından diskalifiye gündeme geldi. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından canlı yayında diskalifiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Survivor 2020'de kim diskalifiye oldu? Barış Yasin kavgası sonrası diskalifiye olacak mı?

Giriş Tarihi: 20.04.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 12:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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