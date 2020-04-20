20 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Survivor 2020'de kim diskalifiye oldu? Barış-Yasin kavgası şoke etti! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması!

Survivor 2020'de kim diskalifiye oldu? Barış-Yasin kavgası şoke etti! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması!

Survivor 2020'de kim diskalifiye oldu? Survivor'ın bu akşamki bölümünde değişik olaylar oldu. Büyük ödül için oynanan oyun esnasında Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz arasında kavga çıktı. Yumrukların konuştuğu kavga görüntüsünün ardından diskalifiye gündeme geldi. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından canlı yayında diskalifiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Survivor 2020'de kim diskalifiye oldu? Barış Yasin kavgası sonrası diskalifiye olacak mı?

Giriş Tarihi: 20.04.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 12:17
  • 1
  • 12
Survivor 2020'de kim diskalifiye oldu? Barış-Yasin kavgası şoke etti! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması!

Survivor 2020'de kim diskalifiye oldu? Survivor 2020 fragmanı yayınlandı. Survivor'ın 52. bölümünde yarışmacılar büyük ödül için yarışıyorlar. Ödülü kazanabilmek için yarışmacılar her şeylerini ortaya koyuyorlar. Yarışma esnasında tansiyon yükseliyor. Gönüllüler takımında Yasin ve Barış arasında yumruklar konuşuyor. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından diskalifiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Survivor 2020'de kim diskalifiye oldu? Barış Yasin kavgası sonrası diskalifiye olacak mı? İşte cevaplar...

  • 2
  • 12
Survivor 2020'de kim diskalifiye oldu? Barış-Yasin kavgası şoke etti! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması!

SURVİVOR'DA BÜYÜK ÖDÜL

Survivor'ın 52. bölümünde yarışmacılar büyük ödül için yarışacak. Ödül ise kazanan takım dünyaca ünlü bir sanatçının malikanesinde güzel bir gün geçirecek. Ödülün manevi tarafı ise yarışmacıların annelerinin seçtiği yemekler yapılacak.

  • 3
  • 12
Survivor 2020'de kim diskalifiye oldu? Barış-Yasin kavgası şoke etti! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması!

SERCAN SAKATLIĞINDAN DOLAYI OYNAYAMIYOR

Bir önceki bölümde parkurda sakatlanan Sercan bu akşamki büyük ödülde oynayamayacak.

  • 4
  • 12
Survivor 2020'de kim diskalifiye oldu? Barış-Yasin kavgası şoke etti! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması!

YASİN-BARIŞ KAVGASI ŞOKE ETTİ

Oyun esnasında sinirlenen Barış eline aldığı topu ileri fırlatıyor. Bu sırada Berkan, "Bu takımda neden her sayı kaybeden bir şeyleri fırlatıyor?" diyor. Barış ise "Niye acaba? Birine sor." diye cevap veriyor.

  • 5
  • 12
Survivor 2020'de kim diskalifiye oldu? Barış-Yasin kavgası şoke etti! Acun Ilıcalı'dan diskalifiye açıklaması!

O sırada Yasin, "Bana mı soracaksın? Ne bağırıyorsun" diyerek Barış'a cevap veriyor. Barış ise "Sana söylüyorum tabii." diye karşılık veriyor.