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Survivor 2020 yarışmacıları belli oldu! Survivor ünlüler takımında kimler var? Survivor 2020 ne zaman?

Survivor 2020 için geri sayım başladı. Türkiye'nin her yıl ilgiyle takip edilen yarışmalarından olan Survivor bu yıl ünlüler ve gönüllülerin kapışmasına sahne olacak. Daha önce ünlüler formatında birçok sanatçı ve futbolcu yarışmıştı. Yarışmacılar arasında Nihat Doğan, Yattara, Nouma, Ümit Karan, Yılmaz Morgül, Doğuş, Çılgın Sedat gibi isimler yer almıştı. Survivor 2020 yarışmacıları merak konusu oldu. Survivor 2020'de yine birçok ünlü isim yer alacak. Açıklanan isimler oldukça dikkat çekici. Peki, Survivor ünlüler takımında kimler var? Survivor 2020 ne zaman? İşte 2020 Survivor kadrosu ve yayın tarihi...

Giriş Tarihi: 31.01.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 11:31
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Survivor 2020 yarışmacıları belli oldu! Survivor ünlüler takımında kimler var? Survivor 2020 ne zaman?

Survivor 2020 yarışması için geri sayım başladı. Yarışmanın yayın tarihi belli olurken, katılacak ünlü isimler de netleşiyor. Daha önce birçok ünlü ismin katıldığı yarışmaya bu yıl da dikkat çeken isimler eklenecek. Vatandaşlar Survivor 2020 yarışmacıları hakkındaki bilgileri merakla araştırıyor. Peki, Survivor ünlüler takımında kimler var? Survivor 2020 ne zaman? İşte tüm detaylar...

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Survivor 2020 yarışmacıları belli oldu! Survivor ünlüler takımında kimler var? Survivor 2020 ne zaman?

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 için tarih belli oldu. Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Survivor 2020'nin 16 Şubat 2020'de başlayacağını duyurdu. Yarışma ünlüler gönüllüler formatıyla gerçekleşecek.

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Survivor 2020 yarışmacıları belli oldu! Survivor ünlüler takımında kimler var? Survivor 2020 ne zaman?

SURVİVOR YARIŞMACILARI BELLİ OLUYOR

Survivor 2020'ye katılacak olan isimler netleşmeye başladı. Açıklanan isimler oldukça iddialı ve dikkat çekici. Survivor'a daha önce Nihat Doğan, Yattara, Ümit Karan, Yılmaz Morgül, Nouma gibi birçok ünlü isim katılmıştı.

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Survivor 2020 yarışmacıları belli oldu! Survivor ünlüler takımında kimler var? Survivor 2020 ne zaman?

SURVİVOR 2020 OYUNCULARI KİMLER?

2020 Şubat ayında başlayacak Survivor'un yeni sezonda yarışmacılar arasında ilk belli olan isim ise Ersin Korkut oldu. Öte yandan açıklanan diğer iki isim ise Uğur Pektaş ve Tayfun Erdoğan oldu.

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Survivor 2020 yarışmacıları belli oldu! Survivor ünlüler takımında kimler var? Survivor 2020 ne zaman?

Yarışmanın formatı bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım halinde oynanacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler yarışacak.