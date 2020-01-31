Survivor 2020 yarışmacıları belli oldu! Survivor ünlüler takımında kimler var? Survivor 2020 ne zaman?

Survivor 2020 için geri sayım başladı. Türkiye'nin her yıl ilgiyle takip edilen yarışmalarından olan Survivor bu yıl ünlüler ve gönüllülerin kapışmasına sahne olacak. Daha önce ünlüler formatında birçok sanatçı ve futbolcu yarışmıştı. Yarışmacılar arasında Nihat Doğan, Yattara, Nouma, Ümit Karan, Yılmaz Morgül, Doğuş, Çılgın Sedat gibi isimler yer almıştı. Survivor 2020 yarışmacıları merak konusu oldu. Survivor 2020'de yine birçok ünlü isim yer alacak. Açıklanan isimler oldukça dikkat çekici. Peki, Survivor ünlüler takımında kimler var? Survivor 2020 ne zaman? İşte 2020 Survivor kadrosu ve yayın tarihi...

Giriş Tarihi: 31.01.2020 11:20 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 11:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





