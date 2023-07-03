03 Temmuz 2023, Pazartesi
Süreyya Yalçın 4 milyar dolarlık mirasına kavuştu! Tarifeli uçaktan özel jete geçti
Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, 2008 yılında vefat eden babasının servetinden payını alabilmek için üvey kardeşleriyle davalıktı. Yıllardır süren dava sonuçlandı. Sonunda muradına eren Yalçın, mirası almak için tarifeli uçakla gittiği İsviçre'den özel jetle döndü.
Giriş Tarihi: 03.07.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 09:30
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