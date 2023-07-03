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Haberler Galeri Süreyya Yalçın 4 milyar dolarlık mirasına kavuştu! Tarifeli uçaktan özel jete geçti

Süreyya Yalçın 4 milyar dolarlık mirasına kavuştu! Tarifeli uçaktan özel jete geçti

Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, 2008 yılında vefat eden babasının servetinden payını alabilmek için üvey kardeşleriyle davalıktı. Yıllardır süren dava sonuçlandı. Sonunda muradına eren Yalçın, mirası almak için tarifeli uçakla gittiği İsviçre'den özel jetle döndü.

Giriş Tarihi: 03.07.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 09:30
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Süreyya Yalçın 4 milyar dolarlık mirasına kavuştu! Tarifeli uçaktan özel jete geçti

Süreyya Yalçın Baran, sonunda muradına erdi! 2008 yılında vefat eden babası Faruk Yalçın'ın bıraktığı 4 milyar dolarlık servetten payını alabilmek için yıllardır üvey kardeşleriyle davalık olan Süreyya Hanım'ın onlarla anlaşıp hakkına düşeni aldığını öğendim.

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Süreyya Yalçın 4 milyar dolarlık mirasına kavuştu! Tarifeli uçaktan özel jete geçti

Faruk Yalçın'ın mirası yasal olarak 20 eşit paya bölünmüş, Süreyya Hanım'ın da annesinin payıyla birlikte 8 pay alması için mahkemeden karar çıkmıştı. Babasının ilk eşinden olan dört kardeşi bu karara itiraz etmişti.

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Süreyya Yalçın 4 milyar dolarlık mirasına kavuştu! Tarifeli uçaktan özel jete geçti

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, Süreyya Yalçın üvey kardeşleriyle anlaşma sağladı ve mirasına Zürih'te kavuştu.

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Süreyya Yalçın 4 milyar dolarlık mirasına kavuştu! Tarifeli uçaktan özel jete geçti

Haziran başından beri Bodrum'da tatilde olan Süreyya Hanım, geçen hafta babasının servetinden hakkına düşen İsviçre bankasındaki parayı almak için gitti.

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Süreyya Yalçın 4 milyar dolarlık mirasına kavuştu! Tarifeli uçaktan özel jete geçti

Bu arada tarifeli uçakla Bodrum'dan, İstanbul aktarmalı olarak Zürih'e uçan Süreyya Hanım, dönüşte özel jetle Bodrum'a döndü.