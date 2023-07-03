Süreyya Yalçın 4 milyar dolarlık mirasına kavuştu! Tarifeli uçaktan özel jete geçti

Faruk Yalçın'ın mirası yasal olarak 20 eşit paya bölünmüş, Süreyya Hanım'ın da annesinin payıyla birlikte 8 pay alması için mahkemeden karar çıkmıştı. Babasının ilk eşinden olan dört kardeşi bu karara itiraz etmişti.