03 Temmuz 2023, Pazartesi
Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya aşk pozlarını saniyeler içinde sildi! Sebebi...
Acun Ilıcalı uzun süredir aşk yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni yaşını büyük bir parti ile kutladı. Yakın arkadaşlarının katıldığı bir parti organize eden Ilıcalı'dan romantik pozlar da gecikmedi. Ancak yayınladığı kareyi saniyeler içinde silip yeniden paylaştı. Aradaki fark dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 03.07.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 10:00
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