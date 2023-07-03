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Haberler Galeri Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya aşk pozlarını saniyeler içinde sildi! Sebebi...

Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya aşk pozlarını saniyeler içinde sildi! Sebebi...

Acun Ilıcalı uzun süredir aşk yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya'nın yeni yaşını büyük bir parti ile kutladı. Yakın arkadaşlarının katıldığı bir parti organize eden Ilıcalı'dan romantik pozlar da gecikmedi. Ancak yayınladığı kareyi saniyeler içinde silip yeniden paylaştı. Aradaki fark dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 03.07.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 10:00
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Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya aşk pozlarını saniyeler içinde sildi! Sebebi...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

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Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya aşk pozlarını saniyeler içinde sildi! Sebebi...

Ilıcalı kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisine doğum günü yaptı.

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Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya aşk pozlarını saniyeler içinde sildi! Sebebi...

Geçtiğimiz günlerde ilişkisi ve svgilisi için "Çok mutlu bir bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı" diyen Ilıcalı aşk pozlarıyla da şaşırttı.

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Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya aşk pozlarını saniyeler içinde sildi! Sebebi...

AŞK DOLU POZLAR

Sosyal medyada özel hayatına dair paylaşım yapmamaya dikkat çeken Acun Ilıcalı bu sefer ezber bozdu.

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Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya aşk pozlarını saniyeler içinde sildi! Sebebi...

Sevgilisiyle pozlarını paylaşan ünlü isim "Duygularımı bugün kulağına söyledim herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun" dedi.