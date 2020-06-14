Süreyi hesap etmeyince hayatının şokunu yaşadı! Milyoner'de geceye damga vuran an!

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü bir kez daha milyonları ekran başına topladı. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla seyircinin karşısına çıkan Milyoner'in yeni bölümü birbirinden farklı yarışmacılara ve ilginç sorulara sahne olurken geceye 'süre krizi' damga vurdu. Bir yarışmacı yarı yarıya jokerini kullandığı soruda süreyi hesaba katmayınca hayatının şokunu yaşadı. O anlar geceye damga vurdu. İşte Milyoner'in yeni bölümüne damga vuran o an ve yarışmacılara yöneltilen tüm sorular...

Giriş Tarihi: 14.06.2020 01:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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