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Sular durulmuyor! Mauro Icardi Wanda Nara'nın açtığı davaya katılmadı!

10 yıllık evliliklerini ihanet yüzünden sonlandıran Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki gerginlik devam ediyor. Nara'nın sevgilisinden hamile olduğu iddiasının üzerine eşinin evine giderek olay çıkardığı ileri sürülen Icardi, davalık oldu. Galatasaraylı golcü, Nara'nın "cinsiyete dayalı şiddet" suçlamasıyla açtığı davanın duruşmasına katılmadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.11.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 09:01
Sular durulmuyor! Mauro Icardi Wanda Nara’nın açtığı davaya katılmadı!

Wanda Nara ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, çalkantılı evliliğiyle dünya basınında da geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

Sular durulmuyor! Mauro Icardi Wanda Nara’nın açtığı davaya katılmadı!

Icardi ile ilk tanıştığında Maxi Lopez ile evli olan ve üç çocuk doğuran Nara, daha sonra Lopez'den boşanarak çocuklarının velayetini almıştı. Boşanmanın ardından ünlü futbolcuyla ilişkisi başlayan Wanda, Mauro'dan iki çocuk sahibi daha olmuştu.

Sular durulmuyor! Mauro Icardi Wanda Nara’nın açtığı davaya katılmadı!

Mauro Icardi ile ayrıldıklarını duyuran Wanda Nara, Icardi'yi kendisinden yaşça küçük rapçi L-Gante ile aldattı.

Sular durulmuyor! Mauro Icardi Wanda Nara’nın açtığı davaya katılmadı!

Ancak olay bununla da sınırlı kalmadı. İddialar peş peşe geldi. Nara'nın Arjantin basınında yer alan haberlerde 3 aylık hamile olduğu iddia edildi. Arjantin basınında yer alan habere göre; Pazartesi günü özel bir uçakla Buenos Aires'e uçan Icardi, eşi Wanda Nara ile birlikte yaşadıkları Avenida del Libertador'daki evlerine girdi.

Sular durulmuyor! Mauro Icardi Wanda Nara’nın açtığı davaya katılmadı!

Sevgilisi L-Gante ile birkaç günlüğüne Brezilya'ya giden Wanda Nara ise döndükten sonra Mauro Icardi ile evde şiddetli bir tartışma yaşadı.Nara'nın ikinci kez şikayetinin ardından polisler Icardi'nin evden ayrılmasını istedi. Arjantinli futbolcu da bazı eşyalarını alarak evden ayrılmayı kabul etti. Wanda'nın ikinci şikayetinde "cinsiyete dayalı şiddet"e uğradığını da iddia ettiği belirtildi.

Sular durulmuyor! Mauro Icardi Wanda Nara’nın açtığı davaya katılmadı!

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA

Galatasaray Spor Kulübü, Arjantin basınının haberlerini "Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin'deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur" şeklinde yalandı.

Sular durulmuyor! Mauro Icardi Wanda Nara’nın açtığı davaya katılmadı!

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI"

Nara'nın kişisel sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün evimde meydana gelen olaylarla ilgili çıkan haberlere istinaden, 5 çocuğumun yaşamadıkları ve yaşamayacakları durumlarla bağlantılı olarak adlarının anılmaması ya da kendilerinden bahsedilmemesi için adli mercilere başvurduğumu bildiririm. Aynı zamanda (reşit) küçük yaştaki kızlarıma dair nafaka miktarlarıyla ilgili herhangi bir referansta bulunmaktan da kaçınılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Sular durulmuyor! Mauro Icardi Wanda Nara’nın açtığı davaya katılmadı!

Wanda Nara, eşi Mauro Icardi için "cinsiyete dayalı şiddet" suçlamasıyla dava açtı.

Arjantin basınına açıklamalarda bulunan Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld, sanal ortamda gerçekleşen duruşmaya Icardi'nin katılmadığını belirtti.

"HEPSİ WANDA'NIN ABARTMASI"

Arjantin'de bir televizyon kanalına konuşan Icardi, Nara'nın suçlamalarına yanıt verdi.

Icardi, "Hepsi Wanda'nın abartması. Ben hiçbir şekilde şiddet uygulamadım. Burası benim evim ve benim haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor ve olanları kişisel amaçları için çarpıtıyor. Mesajlarımı sağa sola yaydı ve beni tüm dünyanın önünde aptal durumuna düşürdü; bu da psikolojik şiddettir." ifadelerini kullandı.

Rosenfeld, Icardi'nin avukatının duruşmanın ertelenmesi talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini dile getirerek, "Duruşmada olup bitenler aydınlatıldı. Nara'nın yaşadıkları hiç hoş değildi. Davanın içeriği, magazine alet edilmemesi için gizli tutuluyor." dedi.

Rosenfeld, Icardi'nin Türkiye'de ikamet ettiğini hatırlatarak, "Bu dava ülke dışına taşabilir; Türkçe öğrenmek zorunda kalacağım." ifadesini kullandı.

Nara'nın güçlü bir kadın olduğunu vurgulayan Rosenfeld, şikayetlerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti ve konunun evveliyatının yalnızca iki günlük bir mesele olmadığını, aylardır devam eden bir süreç olduğunu ifade etti.