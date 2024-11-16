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Milyoner'e genç avukatın sözleri damga vurdu! "Anne ve babamı tek celsede boşadım" | Oktay Kaynarca şaştı kaldı

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Milyoner'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda kahkaha dolu anlar da yaşandı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan ve avukat olan Serhat Şimşek isimli 29 yaşındaki yarışmacının o sözleri Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu. Ünlü sunucu Oktay Kaynarca ise o anlarda şaştı kaldı. İşte o detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.11.2024 00:47 Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 01:25
Milyoner’de şaşkına çeviren anlar!

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar!

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda kahkaha dolu anlar da yaşandı.

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar!

Programa katılan Serhat Şimşek isimli 29 yaşındaki yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu.

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar!

"ANNEM VE BABAMI TEK CELSEDE BOŞADIM"

Avukat olan ve arkadaşlarıyla birlikte hukuk bürosu kurduğunu söyleyen Şimşek, şu ifadeleri kullandı: Babam Malatya'lı. İstanbul'da 1980- 1990'lı yıllarda taksi şoförlüğü yapıyordu. Normalde Almanya'da büyüdü. Annem de babamın taksisine biniyor ve aşık oluyor. Hikaye çok romantik başladı ama dramatik bitti. Ben avukat olduktan sonra anne ve babamı boşadım. Kağıt üzerinde babamın avukatıydım. Kendilerini tek celsede Antalya'da boşadım."

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar! Yarışmacının o sözleri geceye damga vurdu

"İNANMIYORUM"
Yarışmacının sözleri üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü sunucu Oktay Kaynarca, "Sen mi boşadın anneni ve babanı? İnanmıyorum ikisi de vekaletini sana mı verdi?" dedi.

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar!

Soru: Hangisinin sözlük tanımında "1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcu olan Hülya Şenyurt bu madalyayı hangi branşta kazanmıştır?"
A: Güreş
B: Halter
C: Boks
D: Judo

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar!

Soru karşısında kafası karışan yarışmacı B: Halter cevabını verdi

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar!

Ancak cevap D: Judo olacaktı.

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar!

50 BİN TL İLE VEDA ETTİ
Yarışmacı, programa 50 bin TL ile veda etti.

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Milyoner’de şaşkına çeviren anlar!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...