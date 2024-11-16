Milyoner'e genç avukatın sözleri damga vurdu! "Anne ve babamı tek celsede boşadım" | Oktay Kaynarca şaştı kaldı

"ANNEM VE BABAMI TEK CELSEDE BOŞADIM"

Avukat olan ve arkadaşlarıyla birlikte hukuk bürosu kurduğunu söyleyen Şimşek, şu ifadeleri kullandı: Babam Malatya'lı. İstanbul'da 1980- 1990'lı yıllarda taksi şoförlüğü yapıyordu. Normalde Almanya'da büyüdü. Annem de babamın taksisine biniyor ve aşık oluyor. Hikaye çok romantik başladı ama dramatik bitti. Ben avukat olduktan sonra anne ve babamı boşadım. Kağıt üzerinde babamın avukatıydım. Kendilerini tek celsede Antalya'da boşadım."