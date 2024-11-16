16 Kasım 2024, Cumartesi
Milyoner'e genç avukatın sözleri damga vurdu! "Anne ve babamı tek celsede boşadım" | Oktay Kaynarca şaştı kaldı
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Milyoner'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda kahkaha dolu anlar da yaşandı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan ve avukat olan Serhat Şimşek isimli 29 yaşındaki yarışmacının o sözleri Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu. Ünlü sunucu Oktay Kaynarca ise o anlarda şaştı kaldı. İşte o detaylar...
Giriş Tarihi: 16.11.2024 00:47 Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 01:25