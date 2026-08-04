Şükran Ovalı'dan sıra dışı plaj kombini! Sahile pijamasıyla indi

Yaz tatilini Çeşme'de eşi Caner Erkin ve kızı Mirhan Ela ile geçiren oyuncu Şükran Ovalı, sahile pembe pijamalarıyla inerek dikkat çekti. Kızının oyuncak ayısıyla verdiği pozu paylaşan Ovalı'nın alışılmışın dışındaki plaj kombini sosyal medyada farklı yorumlar aldı.

Oyuncu Şükran Ovalı, yaz tatilini eşi Caner Erkin ve kızları Mirhan Ela ile birlikte Çeşme'de sürdürüyor. Tatilden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ünlü oyuncu, bu kez sahilde tercih ettiği kombiniyle dikkat çekti.

Alışılmış plaj kıyafetlerinin dışına çıkan Şükran Ovalı, sahile pembe pijamalarıyla indi. Rahat tarzını sosyal medya hesabından da paylaşan oyuncu, kızı Mirhan Ela'nın oyuncak ayısını eline alarak verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

"PİJAMAYLA HER YERE" Paylaşımına "Pijamayla her yere" notunu düşen Ovalı'nın renkli tarzı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çeşme'de ailesiyle birlikte tatilin keyfini çıkaran ünlü oyuncunun plaj kombini, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Ovalı'nın rahat ve özgüvenli tarzını beğenirken, bazıları ise pijamayla sahile inmesini eleştirdi.

Şükran Ovalı'nın tatilden paylaştığı kareler kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Özellikle pembe pijama kombini ve oyuncak ayıyla verdiği pozlar, sosyal medyada en çok konuşulan paylaşımlar arasında yer aldı.