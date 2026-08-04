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Şükran Ovalı'dan sıra dışı plaj kombini! Sahile pijamasıyla indi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yaz tatilini Çeşme'de eşi Caner Erkin ve kızı Mirhan Ela ile geçiren oyuncu Şükran Ovalı, sahile pembe pijamalarıyla inerek dikkat çekti. Kızının oyuncak ayısıyla verdiği pozu paylaşan Ovalı'nın alışılmışın dışındaki plaj kombini sosyal medyada farklı yorumlar aldı.

Şükran Ovalı'dan sıra dışı plaj kombini! Sahile pijamasıyla indi 1

Oyuncu Şükran Ovalı, yaz tatilini eşi Caner Erkin ve kızları Mirhan Ela ile birlikte Çeşme'de sürdürüyor. Tatilden yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ünlü oyuncu, bu kez sahilde tercih ettiği kombiniyle dikkat çekti.

Şükran Ovalı'dan sıra dışı plaj kombini! Sahile pijamasıyla indi 2

Alışılmış plaj kıyafetlerinin dışına çıkan Şükran Ovalı, sahile pembe pijamalarıyla indi. Rahat tarzını sosyal medya hesabından da paylaşan oyuncu, kızı Mirhan Ela'nın oyuncak ayısını eline alarak verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Şükran Ovalı'dan sıra dışı plaj kombini! Sahile pijamasıyla indi 3

"PİJAMAYLA HER YERE"

Paylaşımına "Pijamayla her yere" notunu düşen Ovalı'nın renkli tarzı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Çeşme'de ailesiyle birlikte tatilin keyfini çıkaran ünlü oyuncunun plaj kombini, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Ovalı'nın rahat ve özgüvenli tarzını beğenirken, bazıları ise pijamayla sahile inmesini eleştirdi.

Şükran Ovalı'dan sıra dışı plaj kombini! Sahile pijamasıyla indi 4

Şükran Ovalı'nın tatilden paylaştığı kareler kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Özellikle pembe pijama kombini ve oyuncak ayıyla verdiği pozlar, sosyal medyada en çok konuşulan paylaşımlar arasında yer aldı.

Şükran Ovalı'dan sıra dışı plaj kombini! Sahile pijamasıyla indi 5

ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?

Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985'te İzmir'de doğdu. Oyunculuk kariyerine genç yaşlarda adım atan Ovalı, televizyon, sinema ve tiyatro projelerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Şükran Ovalı'dan sıra dışı plaj kombini! Sahile pijamasıyla indi 6

Kariyeri boyunca Bez Bebek, Bir Bulut Olsam, Kötü Yol, Şeref Meselesi, Paramparça, Ufak Tefek Cinayetler ve Yargı gibi birçok başarılı yapımda rol alan oyuncu, canlandırdığı karakterlerle adından söz ettirdi.

Şükran Ovalı'dan sıra dışı plaj kombini! Sahile pijamasıyla indi 7

Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Şükran Ovalı, 2 Ocak 2017'de milli futbolcu Caner Erkin ile İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi. Çiftin 2018 yılında dünyaya gelen Mihran Ela adında bir kızları bulunuyor.

Başarılı oyunculuk kariyerini sürdüren Şükran Ovalı, hem rol aldığı projeler hem de sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

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