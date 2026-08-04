Oktay Kaynarca'dan annesiyle paylaşım! Görenler benzerliği konuştu
Yeni sezonda ATV'nin Hamal dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Oktay Kaynarca, annesi Nursel Kaynarca ile çekildiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımda anne-oğul arasındaki benzerlik takipçilerin en çok konuştuğu detay oldu.
"Kurtlar Vadisi", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Ben Bu Cihana Sığmazam", "Adanalı" gibi unutulmaz yapımlardaki performansıyla hafızalarda yer edinen Oktay Kaynarca, sosyal medya paylaşımlarıyla da sevenleriyle iletişimini sürdürüyor.
Son dönemde ATV'nin sevilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" programının sunuculuğunu üstlenen Kaynarca, bu kez annesi Nursel Kaynarca ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
ÇAKIR GÖZLERİNİN SEBEBİ BELLİ OLDU
Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan kare, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçilerin büyük bölümü anne ve oğul arasındaki dikkat çeken benzerliğe vurgu yaptı.
OKTAY KAYNARCA VE FAHRİYE EVCEN BAŞROLDE
Öte yandan başarılı oyuncu, yeni sezonda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak Hamal dizisi için hazırlıklarını sürdürüyor.
Geçmişin yükü, kefaretin bedeli ve imkânsız bir aşk aynı hikâyede buluşuyor.
KYN Yapım imzasını taşıyan ve yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Hamal" için uzun süren ön hazırlık çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yeni sezonun en çok merak edilen yapımlarından biri olmaya aday dizinin çekimlerinin Eylül ayında başlaması planlanıyor.
Yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca'nın üstlendiği "Hamal", uzun bir ön hazırlık sürecinin ardından sete çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu dizinin özgün hikayesi Oktay Kaynarca imzası taşırken, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban kaleme alıyor.
Yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak dizi için kostüm tasarımlarından sanat çalışmalarına, özel olarak tasarlanan mekânlardan teknik hazırlıklara kadar her ayrıntı titizlikle planlanıyor. İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilecek çekimler öncesinde ekip, dizinin dünyasını en ince ayrıntısına kadar oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Türk televizyonlarının usta oyuncularından Oktay Kaynarca, dizide "Hamal Kemal" karakterine hayat verirken, uzun bir aranın ardından setlere dönen Fahriye Evcen ise "Hayat" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.
İntikam, aşk ve hesaplaşmaların iç içe geçtiği sürükleyici atmosferiyle dikkat çekecek "Hamal", yeni sezonda izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
GÜÇLÜ KADROYA YENİ İSİMLER KATILMAYA DEVAM EDİYOR
Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'in yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar (Derviş), Burak Tozkoparan (Tekin), Sarp Akkaya (Falke), Yiğit Uçan (Esfender), Zeynep Kankonde (Varmısın Adile), Hakan Karsak (Bülbül Yusuf), Taylan Meydan (Ünlü Ünal) ve İpek Erdem (Afet) yer alıyor.
Cast çalışmaları tüm hızıyla devam eden diziye önümüzdeki günlerde birbirinden sürpriz isimlerin katılması bekleniyor.