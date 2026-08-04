Oktay Kaynarca'dan annesiyle paylaşım! Görenler benzerliği konuştu

Yeni sezonda ATV'nin Hamal dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Oktay Kaynarca, annesi Nursel Kaynarca ile çekildiği kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede yoğun ilgi gören paylaşımda anne-oğul arasındaki benzerlik takipçilerin en çok konuştuğu detay oldu.

"Kurtlar Vadisi", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Ben Bu Cihana Sığmazam", "Adanalı" gibi unutulmaz yapımlardaki performansıyla hafızalarda yer edinen Oktay Kaynarca, sosyal medya paylaşımlarıyla da sevenleriyle iletişimini sürdürüyor.

Son dönemde ATV'nin sevilen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" programının sunuculuğunu üstlenen Kaynarca, bu kez annesi Nursel Kaynarca ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

ÇAKIR GÖZLERİNİN SEBEBİ BELLİ OLDU Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan kare, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçilerin büyük bölümü anne ve oğul arasındaki dikkat çeken benzerliğe vurgu yaptı.

OKTAY KAYNARCA VE FAHRİYE EVCEN BAŞROLDE Öte yandan başarılı oyuncu, yeni sezonda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak Hamal dizisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Geçmişin yükü, kefaretin bedeli ve imkânsız bir aşk aynı hikâyede buluşuyor. KYN Yapım imzasını taşıyan ve yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Hamal" için uzun süren ön hazırlık çalışmalarında sona yaklaşıldı. Yeni sezonun en çok merak edilen yapımlarından biri olmaya aday dizinin çekimlerinin Eylül ayında başlaması planlanıyor.

Yapımcılığını Oktay Kaynarca ve Onur Kaynarca'nın üstlendiği "Hamal", uzun bir ön hazırlık sürecinin ardından sete çıkmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu dizinin özgün hikayesi Oktay Kaynarca imzası taşırken, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Bilge Kurban kaleme alıyor. Yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak dizi için kostüm tasarımlarından sanat çalışmalarına, özel olarak tasarlanan mekânlardan teknik hazırlıklara kadar her ayrıntı titizlikle planlanıyor. İstanbul ve çevresinde gerçekleştirilecek çekimler öncesinde ekip, dizinin dünyasını en ince ayrıntısına kadar oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.