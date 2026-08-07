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Süheyl ve Behzat Uygur'dan yıllar sonra gelen Sinem Kobal anısı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şahane Pazar'ın unutulmaz sunucuları Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, yıllar önce programın hostesliğini yapan Sinem Kobal ile canlı yayında yaşadıkları eğlenceli anıyı ilk kez anlattı.

Süheyl ve Behzat Uygur'dan yıllar sonra gelen Sinem Kobal anısı 1

Bir dönemin en çok izlenen eğlence programlarından Şahane Pazar, 1993 yılında izleyiciyle buluştu. Yıllar boyunca ekranların vazgeçilmez yapımları arasında yer alan program, yarışmaları ve eğlenceli formatıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Süheyl ve Behzat Uygur'dan yıllar sonra gelen Sinem Kobal anısı 2

Programın sunuculuğunu üstlenen Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, kendilerine özgü sunum tarzlarıyla hafızalarda yer etti. Süheyl Uygur renkli ve desenli takım elbiseleriyle, Behzat Uygur ise klasik tarzıyla izleyicinin karşısına çıktı.

Süheyl ve Behzat Uygur'dan yıllar sonra gelen Sinem Kobal anısı 3

Türk televizyon tarihine damga vuran Şahane Pazar, yıllar sonra bu kez sahne gösterisi olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Uygur kardeşler, "Şahane Pazar Sahnede" adıyla hazırladıkları yeni projeyle programın ruhunu sahneye taşımayı hedefliyor.

Süheyl ve Behzat Uygur'dan yıllar sonra gelen Sinem Kobal anısı 4

YILLAR SONRA GELEN SİNEM KOBAL ANISI

Yeni projeleriyle gündemde olan Süheyl ve Behzat Uygur, 2. Sayfa'ya yaptıkları açıklamalarla dikkat çekti. Kardeşler, o dönem programda hostes olarak görev yapan Sinem Kobal'ın yaptığı bir dil sürçmesini anlatarak stüdyoda yaşanan kahkahaları hatırlattı.

Süheyl ve Behzat Uygur'dan yıllar sonra gelen Sinem Kobal anısı 5

SİNEM KOBAL ANISI GÜLDÜRDÜ

Canlı yayında yarışmayı kazanan bir yarışmacıya otomobil hediye edileceği sırada yaşanan olayı anlatan Behzat Uygur, şu ifadeleri kullandı:

"Canlı yayındayız, yarışmacımız ödülü kazandı. O dönem programda Sinem Kobal hosteslik yapıyordu. Daha çok gençti. Ödülü anons etmesini istedik. 'Sinem, ödülümüz ne?' diye sordum. Sinem de kartta yazanı okuyarak 'O km'den araba veriyoruz' dedi. Bir baktım kartta '0 km' yazıyor. '0 km'yi 'O km' diye okumuş. O gün buna çok gülmüştük."

Süheyl ve Behzat Uygur'dan yıllar sonra gelen Sinem Kobal anısı 6

SOSYAL MEDYADA NOSTALJİ RÜZGÂRI

Uygur kardeşlerin yıllar sonra paylaştığı bu anı, sosyal medyada da ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı, Şahane Pazar günlerini hatırlatan bu anıyı nostaljik yorumlarla paylaşırken, programın "Şahane Pazar Sahnede" projesiyle yeniden izleyiciyle buluşacak olmasını da heyecanla karşıladı.

Süheyl ve Behzat Uygur'dan yıllar sonra gelen Sinem Kobal anısı 7

Türk tiyatrosunun usta ismi Nejat Uygur'un oğulları olan Süheyl ve Behzat Uygur, yıllardır tiyatro sahnesindeki başarılarının yanı sıra televizyon programlarıyla da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Süheyl ve Behzat Uygur'dan yıllar sonra gelen Sinem Kobal anısı 8

Behzat Uygur kimdir?

21 Nisan 1963'te Adana'da dünyaya gelen Behzat Uygur, tiyatro kariyerine başlamadan önce uzun yıllar Galatasaray altyapısında futbol oynadı.

1990 yılında Çiğdem Uygur ile evlenen Behzat Uygur'un, bu evlilikten Nejat ve Behzat adında iki oğlu bulunuyor.

Süheyl ve Behzat Uygur'dan yıllar sonra gelen Sinem Kobal anısı 9

Süheyl Uygur kimdir?

30 Kasım 1958'de Samsun'da doğan Süheyl Uygur, Nejat ve Necla Uygur çiftinin ikinci oğludur. Süha Uygur adında bir ikiz kardeşi bulunan Uygur, 1995 yılında dansçı Burçin Orhon ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Ayşe ve Zeynep adında iki kızları dünyaya geldi.

Oyunculuk ve sunuculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen Süheyl Uygur, kardeşi Behzat Uygur ile birlikte seslendirdiği "Abdülkadir" adlı şarkıyla da geniş kitleler tarafından tanındı.

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