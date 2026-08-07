Süheyl ve Behzat Uygur'dan yıllar sonra gelen Sinem Kobal anısı

Uygur kardeşlerin yıllar sonra paylaştığı bu anı, sosyal medyada da ilgi gördü. Çok sayıda kullanıcı, Şahane Pazar günlerini hatırlatan bu anıyı nostaljik yorumlarla paylaşırken, programın "Şahane Pazar Sahnede" projesiyle yeniden izleyiciyle buluşacak olmasını da heyecanla karşıladı.

Türk tiyatrosunun usta ismi Nejat Uygur'un oğulları olan Süheyl ve Behzat Uygur, yıllardır tiyatro sahnesindeki başarılarının yanı sıra televizyon programlarıyla da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

1990 yılında Çiğdem Uygur ile evlenen Behzat Uygur'un, bu evlilikten Nejat ve Behzat adında iki oğlu bulunuyor.

Süheyl Uygur kimdir?

30 Kasım 1958'de Samsun'da doğan Süheyl Uygur, Nejat ve Necla Uygur çiftinin ikinci oğludur. Süha Uygur adında bir ikiz kardeşi bulunan Uygur, 1995 yılında dansçı Burçin Orhon ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Ayşe ve Zeynep adında iki kızları dünyaya geldi.

Oyunculuk ve sunuculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen Süheyl Uygur, kardeşi Behzat Uygur ile birlikte seslendirdiği "Abdülkadir" adlı şarkıyla da geniş kitleler tarafından tanındı.