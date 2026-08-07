Süheyl ve Behzat Uygur'dan yıllar sonra gelen Sinem Kobal anısı
Şahane Pazar'ın unutulmaz sunucuları Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, yıllar önce programın hostesliğini yapan Sinem Kobal ile canlı yayında yaşadıkları eğlenceli anıyı ilk kez anlattı.
Bir dönemin en çok izlenen eğlence programlarından Şahane Pazar, 1993 yılında izleyiciyle buluştu. Yıllar boyunca ekranların vazgeçilmez yapımları arasında yer alan program, yarışmaları ve eğlenceli formatıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
Programın sunuculuğunu üstlenen Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler, kendilerine özgü sunum tarzlarıyla hafızalarda yer etti. Süheyl Uygur renkli ve desenli takım elbiseleriyle, Behzat Uygur ise klasik tarzıyla izleyicinin karşısına çıktı.
Türk televizyon tarihine damga vuran Şahane Pazar, yıllar sonra bu kez sahne gösterisi olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Uygur kardeşler, "Şahane Pazar Sahnede" adıyla hazırladıkları yeni projeyle programın ruhunu sahneye taşımayı hedefliyor.
YILLAR SONRA GELEN SİNEM KOBAL ANISI
Yeni projeleriyle gündemde olan Süheyl ve Behzat Uygur, 2. Sayfa'ya yaptıkları açıklamalarla dikkat çekti. Kardeşler, o dönem programda hostes olarak görev yapan Sinem Kobal'ın yaptığı bir dil sürçmesini anlatarak stüdyoda yaşanan kahkahaları hatırlattı.
SİNEM KOBAL ANISI GÜLDÜRDÜ
Canlı yayında yarışmayı kazanan bir yarışmacıya otomobil hediye edileceği sırada yaşanan olayı anlatan Behzat Uygur, şu ifadeleri kullandı:
"Canlı yayındayız, yarışmacımız ödülü kazandı. O dönem programda Sinem Kobal hosteslik yapıyordu. Daha çok gençti. Ödülü anons etmesini istedik. 'Sinem, ödülümüz ne?' diye sordum. Sinem de kartta yazanı okuyarak 'O km'den araba veriyoruz' dedi. Bir baktım kartta '0 km' yazıyor. '0 km'yi 'O km' diye okumuş. O gün buna çok gülmüştük."