Çukur'un Damla Koçovalı'sı Hale Sürel'den sürpriz nikah

Poyraz Karayel'in Meltem'i, Çukur'un Damla'sıydı... Uzun süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan oyuncu Hare Sürel ile öğretim görevlisi Oğuz Erdin evlendi. Çiftin İstanbul Kuruçeşme'de düzenlenen sade nikah töreninden paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Hare Sürel, uzun süredir birlikte olduğu öğretim görevlisi Oğuz Erdin ile dünyaevine girdi. Çift, İstanbul Kuruçeşme'de aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.

ÜNLÜ OYUNCU 43 YAŞINDA EVLENDİ Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Hare Sürel'in evliliği, nikah töreninden paylaşılan fotoğrafların sosyal medyada yayımlanmasının ardından gündem oldu. Nikah töreninde Hare Sürel'in gelinlik seçimi de dikkat çekti.

GELİNLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ Oyuncu, gösterişli tasarımlar yerine sade ve modern çizgilere sahip, transparan detaylarla hareketlendirilmiş straplez bir gelinlik tercih etti. Doğal makyajı ve kıvırcık saçlarını büyük ölçüde doğal haliyle kullanması da sosyal medyada beğeni topladı. Paylaşılan düğün karelerinin ardından sosyal medya kullanıcıları Hare Sürel'e çok sayıda tebrik mesajı gönderdi.

HARE SÜREL HAKKINDA 5 Mart 1983'te İstanbul'un Göztepe semtinde dünyaya gelen Hare Sürel, aslen Samsun'un Bafra ilçesindendir. 43 yaşındaki Hare Sürel, oyunculuk kariyerine Ayrılsak da Beraberiz dizisiyle başladı. Daha sonra Ödünç Hayat, Kız Babası, Senden Başka, Elveda Rumeli, Medcezir, Beş Kardeş, Vatanım Sensin ve Çukur gibi birçok yapımda rol aldı.

Geniş kitleler ise onu en çok Poyraz Karayel dizisinde canlandırdığı Meltem Karayel karakteriyle tanıdı.