"Su uyur lakin düşman uyumaz" Kuruluş Osman 66. bölüm fragmanı! Düşmanları al aşağı edecek...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezona bomba gibi giriş yaptı. Aksiyon sahneleri nefessiz şekilde takip eden hayranları yeni bölüm fragmanı için gelecek açıklamaları bekliyor. Başrollerini; Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Buse Arslan gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanında; Osman Bey kendisine kurulan tuzağın farkındadır. Düşmanlarını gafil avlamak için karşı plan devreye girer. İşte, Kuruluş Osman 66. bölüm fragmanı...