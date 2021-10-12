12 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri "Su uyur lakin düşman uyumaz" Kuruluş Osman 66. bölüm fragmanı! Düşmanları al aşağı edecek...

"Su uyur lakin düşman uyumaz" Kuruluş Osman 66. bölüm fragmanı! Düşmanları al aşağı edecek...

ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman, yeni sezona bomba gibi giriş yaptı. Aksiyon sahneleri nefessiz şekilde takip eden hayranları yeni bölüm fragmanı için gelecek açıklamaları bekliyor. Başrollerini; Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Buse Arslan gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölüm fragmanında; Osman Bey kendisine kurulan tuzağın farkındadır. Düşmanlarını gafil avlamak için karşı plan devreye girer. İşte, Kuruluş Osman 66. bölüm fragmanı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.10.2021 00:41 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 00:41
  • 1
  • 10
Su uyur lakin düşman uyumaz Kuruluş Osman 66. bölüm fragmanı! Düşmanları al aşağı edecek...

Kuruluş Osman 66. bölüm fragmanı yayınlandı. Düşmanları al aşağı edecek. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Kuruluş Osman, yeni sezona fırtına gibi giriş yaptı. Osman Bey düşmanlarına korku salmaya devam ederken, obada hatunlar arasında çekişme başlamıştır. Diğer yandan dört bir yanı hainlerle sarılı olan Osman Bey, yeni planlarını devreye sokuyor. Hayranları heyecanla takip edilen 65. bölümün ardından yeni bölüm fragmanını bekliyor. İşte, Kuruluş Osman 66. bölüm fragmanı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Su uyur lakin düşman uyumaz Kuruluş Osman 66. bölüm fragmanı! Düşmanları al aşağı edecek...

OSMAN BEY DÜŞMANLARI ALT ETTİ

Kuruluş Osman dizisinin üçüncü sezonunun ilk bölümü, nefes kesen açılış sahnesiyle büyük heyecan yarattı. Dizinin 65'inci bölümünde, Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'e sığınmak üzere bölgeye gelen Papaz Gregor'u ele geçiren Osman Bey hem Bizans birliklerini hem de Gregor'u ele geçirmek isteyen Katalan savaşçılarını alt etti.

Kuruluş Osman 66. bölüm fragmanı: Osman Bey büyük yemin ediyor! #1

  • 3
  • 10
Su uyur lakin düşman uyumaz Kuruluş Osman 66. bölüm fragmanı! Düşmanları al aşağı edecek...

BAĞLAYIP SUYA ATTI

Papaz Gregor'un kaçışı ile ilgili istihbaratı ele geçirdikten sonra planını yapan Osman Bey, kılık değiştirmiş Cerkutay'ı Papaz Gregor'u karşılamak üzere gönderdi. Kullandığı salla Gregor ve kafilesini alan Cerkutay, kimliğinin açığa çıkmasına mani olamadı. Gregor'un korumaları Cerkutay'ı bağlayıp suya attı.

  • 4
  • 10
Su uyur lakin düşman uyumaz Kuruluş Osman 66. bölüm fragmanı! Düşmanları al aşağı edecek...

OSMAN BEY PUSUYA YATTI

Pusuya yatan Osman Bey ve alpleri ise Papaz Gregor ve kafilesini uzaktan takip ediyordu. Tekfur Rogatus'un askerleri Gregor'u teslim alacağı sırada Katalan savaşçılar ortaya çıktı ve kafileye saldırdı. Bu kargaşadan faydalanan Osman Bey ve alpleri, salla kaçmaya çalışan Gregor'un peşine düştü.

  • 5
  • 10
Su uyur lakin düşman uyumaz Kuruluş Osman 66. bölüm fragmanı! Düşmanları al aşağı edecek...

DÜŞMANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Katalan savaşçılar Papaz Gregor'un salına çıkmışken Osman Bey yetişti ve attığı okla dikkatleri üzerine çekti. Atıyla dört nala giderken suya atlayan Osman Bey, sala ulaştı ve Katalan savaşçılarla kavgaya tutuştu. Osman Bey ve alplerinin mücadelesi su altına taşındı ve nihayetinde düşman etkisiz hale getirildi.