Hakan Baş ile boşanma aşamasında olan Bensu Soral’dan manidar paylaşım

2018 yılında nikah masasına oturan Bensu Soral ve Hakan Baş, bir süredir boşanacakları haberleriyle gündeme geliyordu. Ortak bir açıklama yapan çift, "Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı. Tüm bu haberlerin ardından 38 yaşındaki iş insanı, Nişantaşı'nda bir kadın ile objektiflere yansıdı. Yaşananların ardından Bensu Soral'dan manidar bir paylaşım geldi.