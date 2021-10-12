12 Ekim 2021, Salı
Hakan Baş ile boşanma aşamasında olan Bensu Soral’dan manidar paylaşım
2018 yılında nikah masasına oturan Bensu Soral ve Hakan Baş, bir süredir boşanacakları haberleriyle gündeme geliyordu. Ortak bir açıklama yapan çift, "Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı. Tüm bu haberlerin ardından 38 yaşındaki iş insanı, Nişantaşı'nda bir kadın ile objektiflere yansıdı. Yaşananların ardından Bensu Soral'dan manidar bir paylaşım geldi.
Giriş Tarihi: 12.10.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 09:17
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13