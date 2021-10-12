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Haberler Galeri Hakan Baş ile boşanma aşamasında olan Bensu Soral’dan manidar paylaşım

Hakan Baş ile boşanma aşamasında olan Bensu Soral’dan manidar paylaşım

2018 yılında nikah masasına oturan Bensu Soral ve Hakan Baş, bir süredir boşanacakları haberleriyle gündeme geliyordu. Ortak bir açıklama yapan çift, "Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı. Tüm bu haberlerin ardından 38 yaşındaki iş insanı, Nişantaşı'nda bir kadın ile objektiflere yansıdı. Yaşananların ardından Bensu Soral'dan manidar bir paylaşım geldi.

Giriş Tarihi: 12.10.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 09:17
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Hakan Baş ile boşanma aşamasında olan Bensu Soral’dan manidar paylaşım

2018 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş'ın evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı, çiftin evlerini ayırdığı konuşuluyordu.

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Hakan Baş ile boşanma aşamasında olan Bensu Soral’dan manidar paylaşım

Önce Hakan Baş'ın Mira Ceren ile gece kulübünde samimi bir şekilde eğlendiği haberler gündeme gelmiş, sonrasında Bensu Soral'ın eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir binanın çatısında çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

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Hakan Baş ile boşanma aşamasında olan Bensu Soral’dan manidar paylaşım

"HER ŞEYE HAKİMSİNİZ"

Soral, 'ihanet' iddialarıyla ilgili sorular üzerine, "Her şeye hakimsiniz. Ekstra hiç bir şey yok. Gerçekten üçüncü şahıslarla hiçbir alakası yok. Zor bir dönemden geçiyoruz. Onun dışında bir şey yok. Hakan ile küsmedik, ayrı değiliz" demişti.

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Hakan Baş ile boşanma aşamasında olan Bensu Soral’dan manidar paylaşım

Çok geçmeden Bensu Soral ve Hakan Baş ortak bir açıklama yayınlayarak, "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.

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Hakan Baş ile boşanma aşamasında olan Bensu Soral’dan manidar paylaşım

"ÇALKANTILI BİR DÖNEM GEÇİRDİĞİMİZ DOĞRU"

'Söylemezsem Olmaz'a konuşan Baş, "Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru. Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen doğru/yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Hassasiyet rica ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.