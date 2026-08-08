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Su sporlarına tutkusu çocukluktan! Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Nehir Erdoğan'ın kürek mesaisi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da Zehra karakterini canlandıran Nehir Erdoğan, oyunculuğunun yanı sıra aktif yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor. Çocukluk yıllarından bu yana su sporlarına ilgi duyan başarılı oyuncu, 2022'den beri düzenli olarak Boğaz'da kürek çekerek formunu koruyor.

Su sporlarına tutkusu çocukluktan! Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Nehir Erdoğan'ın kürek mesaisi 1

ATV'nin reyting listelerini altüst eden dizisi Altı Üstü İstanbul ile ekranlara damga vuran Nehir Erdoğan, Zehra karakterindeki başarılı performansının yanı sıra doğal güzelliği ve aktif yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor.

Su sporlarına tutkusu çocukluktan! Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Nehir Erdoğan'ın kürek mesaisi 2

YILLARDIR VAZGEÇEMİYOR

Başarılı oyuncu, çocukluk yıllarından bu yana su sporlarına ilgi duyuyor. Denizle iç içe bir yaşamı tercih eden Erdoğan, 2022 yılında kürek sporuna başladı ve bu tutkusunu aralıksız sürdürüyor.

Su sporlarına tutkusu çocukluktan! Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Nehir Erdoğan'ın kürek mesaisi 3

BOĞAZ'DA KÜREK MESAİSİ

Sabah gazetesinden Merve Yurtyapan'ın haberine göre, yaklaşık dört yıldır düzenli olarak kürek çeken oyuncu, gün doğmadan Boğaz'a açılıyor. Sabahın erken saatlerinde kürek çekerek hem spor yapan hem de İstanbul'un eşsiz atmosferinin tadını çıkaran Erdoğan, bu rutiniyle formunu koruyor.

Su sporlarına tutkusu çocukluktan! Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Nehir Erdoğan'ın kürek mesaisi 4

"RUHUMU DİNLENDİRİYOR"

Denizin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirten oyuncu, "Deniz benim için çok önemli. Su sporlarıyla ilgilenmek ruhumu dinlendiriyor." sözleriyle bu tutkusunu dile getiriyor.

Su sporlarına tutkusu çocukluktan! Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Nehir Erdoğan'ın kürek mesaisi 5

Nehir Erdoğan'ın yıllardır sürdürdüğü aktif yaşam tarzı ve deniz sporlarına olan ilgisi yeniden gündeme gelirken, özel hayatına dair bir detay da sosyal medyada konuşuldu.

Su sporlarına tutkusu çocukluktan! Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Nehir Erdoğan'ın kürek mesaisi 6

Oyuncunun İzmir'de doğduğu, baba tarafının ise Malatyalı olduğu bilgisi büyük ilgi gördü. Bu gelişmenin ardından dizinin diğer oyuncularının memleketleri de araştırılmaya başlandı.

Su sporlarına tutkusu çocukluktan! Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Nehir Erdoğan'ın kürek mesaisi 7

Feyyaz Duman (Tarık Dirlik) – 15 Haziran 1982'de Mardin'de dünyaya geldi.

Su sporlarına tutkusu çocukluktan! Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Nehir Erdoğan'ın kürek mesaisi 8

Nehir Erdoğan (Zehra Cankaya) – 16 Haziran 1980'de İzmir'de doğdu. Baba tarafı ise Malatyalı.

Su sporlarına tutkusu çocukluktan! Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Nehir Erdoğan'ın kürek mesaisi 9

İlker Aksum (Bayram Cankaya) – Oyuncu 1971 yılında Isparta'da doğdu.

Su sporlarına tutkusu çocukluktan! Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Nehir Erdoğan'ın kürek mesaisi 10

Rahimcan Kapkap (Emir Cankaya) – Aslen Konyalıdır.

Elçin Zehra İrem (Naz Başer) – İstanbullu.

Su sporlarına tutkusu çocukluktan! Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Nehir Erdoğan'ın kürek mesaisi 11

Kaan Çakır (Galip Sultan) – 1977 yılında İstanbul'da doğdu.

Su sporlarına tutkusu çocukluktan! Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Nehir Erdoğan'ın kürek mesaisi 12

Yüsra Geyik (Nihal Cankaya) – Samsunlu. Oyuncu 1990 yılında Samsun'da dünyaya geldi.

Cem Söküt (Şeker İbo / İbrahim Koç) – İstanbullu.

Su sporlarına tutkusu çocukluktan! Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Nehir Erdoğan'ın kürek mesaisi 13

Sena Mia Kalıp (Melek Toprak) – İstanbullu.

Su sporlarına tutkusu çocukluktan! Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Nehir Erdoğan'ın kürek mesaisi 14

Berk Ali Çatal (Uzay Sultan) – İstanbullu.

Su sporlarına tutkusu çocukluktan! Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Nehir Erdoğan'ın kürek mesaisi 15

Öykü Gürman (Fahriye Toprak) – Sanatçı İstanbul doğumludur.

Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Altı Üstü İstanbul, her hafta hem hikâyesi hem de karakterleriyle izleyicilerin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Su sporlarına tutkusu çocukluktan! Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Nehir Erdoğan'ın kürek mesaisi 16

Sacide Taşaner (Pamuk Cankaya) – Oyuncu Isparta'da doğdu.

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