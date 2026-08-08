Su sporlarına tutkusu çocukluktan! Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Nehir Erdoğan'ın kürek mesaisi

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da Zehra karakterini canlandıran Nehir Erdoğan, oyunculuğunun yanı sıra aktif yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor. Çocukluk yıllarından bu yana su sporlarına ilgi duyan başarılı oyuncu, 2022'den beri düzenli olarak Boğaz'da kürek çekerek formunu koruyor.

ATV'nin reyting listelerini altüst eden dizisi Altı Üstü İstanbul ile ekranlara damga vuran Nehir Erdoğan, Zehra karakterindeki başarılı performansının yanı sıra doğal güzelliği ve aktif yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor.

YILLARDIR VAZGEÇEMİYOR Başarılı oyuncu, çocukluk yıllarından bu yana su sporlarına ilgi duyuyor. Denizle iç içe bir yaşamı tercih eden Erdoğan, 2022 yılında kürek sporuna başladı ve bu tutkusunu aralıksız sürdürüyor.

BOĞAZ'DA KÜREK MESAİSİ Sabah gazetesinden Merve Yurtyapan'ın haberine göre, yaklaşık dört yıldır düzenli olarak kürek çeken oyuncu, gün doğmadan Boğaz'a açılıyor. Sabahın erken saatlerinde kürek çekerek hem spor yapan hem de İstanbul'un eşsiz atmosferinin tadını çıkaran Erdoğan, bu rutiniyle formunu koruyor.

"RUHUMU DİNLENDİRİYOR" Denizin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirten oyuncu, "Deniz benim için çok önemli. Su sporlarıyla ilgilenmek ruhumu dinlendiriyor." sözleriyle bu tutkusunu dile getiriyor.