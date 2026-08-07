Altı Üstü İstanbul'da herkesin hayatı değişecek: "Sen bir katilsin"

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 9. bölümüyle pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Emir ile Galip arasındaki hesaplaşmanın büyüdüğü yeni bölümde, mahallede saklanan sırlar ortaya çıkarken alınacak kararlar herkesin hayatını değiştirecek.

ATV'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, sekizinci bölümüyle pazartesi akşamına damga vurdu. Sürpriz gelişmeler ve yükselen temposuyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, tüm reyting kategorilerinde günün en çok izlenen yapımı olarak zirvedeki yerini korudu. Şimdi ise gözler yeni bölümde yaşanacak olaylara çevrildi.

9.BÖLÜM ÖZETİ Uzay'ın kurduğu acımasız tuzak, Emir ve arkadaşlarını perişan eder. Ziyankar'dan çalınan para mahallede öfkeyi büyütür. Emir kaybettiklerini geri almaya kararlıyken, Galip geri adım atmayı reddeder. ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 9. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Fahriye, Soner'in ne kadar ileri gidebileceğiyle yüzleşirken, Melek'in kızı olduğunu öğreneceğinden korkar. Mahallede saklanan sırlar ise çok daha büyük belalara yol açar.