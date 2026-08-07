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Altı Üstü İstanbul'da herkesin hayatı değişecek: "Sen bir katilsin"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 9. bölümüyle pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Emir ile Galip arasındaki hesaplaşmanın büyüdüğü yeni bölümde, mahallede saklanan sırlar ortaya çıkarken alınacak kararlar herkesin hayatını değiştirecek.

Altı Üstü İstanbul'da herkesin hayatı değişecek: "Sen bir katilsin" 1

ATV'nin NTC Medya imzalı sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, sekizinci bölümüyle pazartesi akşamına damga vurdu. Sürpriz gelişmeler ve yükselen temposuyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, tüm reyting kategorilerinde günün en çok izlenen yapımı olarak zirvedeki yerini korudu. Şimdi ise gözler yeni bölümde yaşanacak olaylara çevrildi.

Altı Üstü İstanbul'da herkesin hayatı değişecek: "Sen bir katilsin" 2

9.BÖLÜM ÖZETİ

Uzay'ın kurduğu acımasız tuzak, Emir ve arkadaşlarını perişan eder. Ziyankar'dan çalınan para mahallede öfkeyi büyütür. Emir kaybettiklerini geri almaya kararlıyken, Galip geri adım atmayı reddeder.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 9. BÖLÜM 2. FRAGMANI
Altı Üstü İstanbul'da herkesin hayatı değişecek: "Sen bir katilsin" 3

İki cepheyi karşı karşıya getirecek büyük savaş kapıya dayanırken, Tarık da kendi tarafını seçmiştir.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 9. BÖLÜM FRAGMANI: "HESABI SORULACAK!"
Altı Üstü İstanbul'da herkesin hayatı değişecek: "Sen bir katilsin" 4

Fahriye, Soner'in ne kadar ileri gidebileceğiyle yüzleşirken, Melek'in kızı olduğunu öğreneceğinden korkar. Mahallede saklanan sırlar ise çok daha büyük belalara yol açar.

Altı Üstü İstanbul'da herkesin hayatı değişecek: "Sen bir katilsin" 5

Yeni kutuplar, devam eden iş birlikleri, Melek'in öğrendikleri ve Esra'nın beklenmedik çıkışı herkesin hayatını değiştirecektir.

Altı Üstü İstanbul'da herkesin hayatı değişecek: "Sen bir katilsin" 6

Altı Üstü İstanbul, yeni bölümüyle Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Altı Üstü İstanbul'da herkesin hayatı değişecek: "Sen bir katilsin" 7

Oyuncular: Feyyaz Duman (Tarık), Nehir Erdoğan (Zehra), İlker Aksum (Bayram), Rahimcan Kapkap (Emir), Elçin Zehra İrem (Naz), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Öykü Gürman (Fahriye), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo), Erhan Alpay (Soner), Sena Mia Kalıp (Melek), Halil İbrahim Kurum (Amerikan Rami), Doğan Can Sarıkaya (Hasan), Kaan Akkaya (Sado), Efe Taşdelen (Mert), Can Kızıltuğ (Bora), İpek Çiçek (Alina), Afra Karagöz (Duru), Oğulcan Çiftçioğlu (Pamir), Şebnem Dokurel (Esra), Soner Cuger (İlker), Yusuf Baymaz (Servet) ve Sacide Taşaner (Pamuk)

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