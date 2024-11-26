Su Burcu Yazgı Coşkun’un çocukken oynadığı dizileri öğrenince şaşıracaksınız!

Karadayı

İlk büyük rolünü, Kenan İmirzalioğlu ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı Karadayı dizisinde kazandı. Bu projede küçük bir oyuncu olarak yer alan Coşkun, dönemin en dikkat çeken çocuk oyuncularından biri haline geldi ve kariyerine sağlam bir başlangıç yaptı. Dizide Feride karakterinin yeğeni Neşe karakterini canlandırdı.