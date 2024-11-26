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Su Burcu Yazgı Coşkun'un çocukken oynadığı dizileri öğrenince şaşıracaksınız!

ATV dizisi Kardeşlerim'de başarılı performansıyla adını geniş bir izleyici kitlesine duyuran Su Burcu Yazgı Coşkun, şimdi de Bir Gece Masalı'nda Canfeza karakteriyle karşımıza çıkıyor. Oyunculuğa çocuk yaşta başlayan ve kariyer basamaklarını hızla tırmanan genç oyuncunun, yıllar önce rol aldığı diziler ise görenleri şaşırtıyor. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un geçmişte yer aldığı projeler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.11.2024 17:13 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 17:13
Su Burcu Yazgı Coşkun’un çocukken oynadığı dizileri öğrenince şaşıracaksınız!

Oyunculuk performansı kadar güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Su Burcu yazgı Coşkun, yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Su Burcu Yazgı Coşkun’un çocukken oynadığı dizileri öğrenince şaşıracaksınız!

Güzel oyuncu, atv dizileriyle ses getirmeye devam ediyor... Güzel oyuncu, Kardeşlerim'de canlandırdığı "Asiye" karakterinin ardından şimdi de Bir Gece Masalı'nda "Canfeza" rolüyle karşımıza çıktı.

Su Burcu Yazgı Coşkun’un çocukken oynadığı dizileri öğrenince şaşıracaksınız!

2005 doğumlu genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuk kariyerine henüz 7 yaşındayken adım attı. İlk kamera önü deneyimini 2012 yılında gerçekleştiren Coşkun, bakın başka hangi dizlerde rol almış...

Su Burcu Yazgı Coşkun’un çocukken oynadığı dizileri öğrenince şaşıracaksınız!

Karadayı

İlk büyük rolünü, Kenan İmirzalioğlu ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı Karadayı dizisinde kazandı. Bu projede küçük bir oyuncu olarak yer alan Coşkun, dönemin en dikkat çeken çocuk oyuncularından biri haline geldi ve kariyerine sağlam bir başlangıç yaptı. Dizide Feride karakterinin yeğeni Neşe karakterini canlandırdı.

Su Burcu Yazgı Coşkun’un çocukken oynadığı dizileri öğrenince şaşıracaksınız!

Sana Bir Sır Vereceğim

Ancak onu daha geniş bir izleyici kitlesine tanıtan proje, Sana Bir Sır Vereceğim dizisi oldu. Demet Özdemir ve Ekin Koç ile birlikte başrol paylaştığı dizideki Zeynep karakteriyle büyük bir çıkış yakaladı.

Su Burcu Yazgı Coşkun’un çocukken oynadığı dizileri öğrenince şaşıracaksınız!

Aşk Yeniden

Yıl 2015'e gelindiğinde, Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuk kariyerinde önemli bir adım daha attı. Özge Özpirinççi ve Buğra Gülsoy'un başrollerinde yer aldığı, Türk televizyon tarihinin en beğenilen romantik-komedi dizilerinden biri olan Aşk Yeniden'de rol aldı. Bu dizideki Elifsu karakteriyle izleyici karşısına çıkan Coşkun, lafını esirgemeyen ve isyankar tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Su Burcu Yazgı Coşkun’un çocukken oynadığı dizileri öğrenince şaşıracaksınız!

Bizim Hikaye

Coşkun, kariyerinde birçok projede yer alırken, bir dönem Bizim Hikaye dizisinde de kısa bir süre için ekranlarda karşımıza çıkmıştı. 2017 yılında yayınlanan ve başrollerini Hazal Kaya ile Burak Deniz'in paylaştığı dizi, izleyicinin büyük ilgisini çekmişti.

Su Burcu Yazgı Coşkun’un çocukken oynadığı dizileri öğrenince şaşıracaksınız!

Kuzgun

Ancak onun yıldızını gerçekten parlatan proje Kırmızı Oda dizisi oldu. Genç oyuncu, 2020 yılında başlayıp büyük ilgi gören bu dizide Güler karakterini canlandırarak adından söz ettirdi.

Su Burcu Yazgı Coşkun’un çocukken oynadığı dizileri öğrenince şaşıracaksınız!

Kardeşlerim

atv'nin final yapan dizisi Kardeşleri'mde Asiye karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Genç oyuncu senaryo gereği diziye veda etmek zorunda kalmıştı.