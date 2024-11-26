26 Kasım 2024, Salı
Su Burcu Yazgı Coşkun'un çocukken oynadığı dizileri öğrenince şaşıracaksınız!
ATV dizisi Kardeşlerim'de başarılı performansıyla adını geniş bir izleyici kitlesine duyuran Su Burcu Yazgı Coşkun, şimdi de Bir Gece Masalı'nda Canfeza karakteriyle karşımıza çıkıyor. Oyunculuğa çocuk yaşta başlayan ve kariyer basamaklarını hızla tırmanan genç oyuncunun, yıllar önce rol aldığı diziler ise görenleri şaşırtıyor. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un geçmişte yer aldığı projeler...
Giriş Tarihi: 26.11.2024 17:13 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 17:13