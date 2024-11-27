Dilara Gülatan’ın babalık davası açtığı Uğur Dündar saldırıya geçti!

-Dündar, açıklamasında "Kader vurmuş, bir de ben vurmayayım dedim ve alttan aldım" sözleriyle genç bir insan olan Dilara Gülatan için neden üstten bakan bir üslup kullanıyor?
-Dilala Gülatan'ın annesi Suphiye Orancı için neden "Onun hakkındaki yüz kızartıcı belgeleri görünce içinizden tükürme duygusu geçecek" sözleri, 81 yaşındaki bir adama yakışıyor mu?
HEDEF ŞAŞIRTIYOR
Bu arada Dündar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ilginç bir detay vardı. Dündar, "…Adli Tıp Kurumu'nun değerli uzmanları itibarsızlaştırma, kararlarına saygı duyulan güveni sarsma ve şaibe altında bırakma kampanyası başlattılar…. (Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın suç duyurusundu bulunması gerekiyor)" diyordu. Yani Dündar, işin içine Adli Tıp Kurumu'nu da katıyor, onlardan da kendisini destekleyen bir açıklama bekliyor.
Dilara'nın röportajda da söylediği gibi bazen testlerde gerçek sonuç hemen çıkmıyor. İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak buna bir örnek. İlk testte sonuç negatif çıkmıştı ama ikinci testte ikilinin baba-kız olduğu ortaya çıktı.
Yani kimse Adli Tıp Kurumu'nu hedef almıyor. Sadece testin usüle uygun yapılmadığı söylenip ikinci bir test talep ediliyor. Zaten aynı sonuç elde edilirse konu kapanacak. Uğur Dündar ikinci test için ayak diretmek yerine isteneni yapsa konu sonsuza kadar kapacak.