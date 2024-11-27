Dilara Gülatan’ın babalık davası açtığı Uğur Dündar saldırıya geçti!

-Uğur Dündar, ikinci DNA testinden neden kaçıyor? Kendine güvenen biri "Gerekirse bu testi üçüncü, hatta dördüncü kez yapalım ama sonuç değişmeyecek!" demez mi?

-Dündar, ikinci bir teste girerek davayı sonuçlandırmak yerine, neden Koç Üniversitesi'nden 5 akademisyenle karşı tarafın tezlerini çürütmeye çalışarak, davayı çıkmaza sokmayı tercih ediyor?

-Dündar, "Her koridoru kamera ile görüntülenen devlet hastanesinde kan ve saç örneğim alındı" diyor. Ama Dilara Gülatan'ın "Yanında benim avukatımın da bulunması gerekiyordu, bu bir Adli Tıp kuralıdır" sözlerine neden cevap veremiyor?

-"Benim de mağduriyet yaşayan ailem ve çocuklarım var" diyerek duygu sömürüsü yapan Uğur Dündar, yıllardır babasını arayan genç bir kadının yaşadığı mağduriyeti ve acıyı niçin görmezden geliyor?