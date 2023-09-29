Şeyma Subaşı’dan yeni aşk bombası! Boşanmadan yeni sevgili yaptı! Meğer düğününe bile davet etmiş

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin evliliği 4 ay sürdü. 3 gün 3 gece süren düğünle evlenen Subaşı, psikolojik ve fiziksel şiddet gerekçesiyle Meedo'ya boşanma davası açtı. Şimdi ise fenomen ismin daha boşanma tamamlanmadan gönlünü yeni bir aşka kaptırdığı iddia edildi. Yeni sevgilisinin Meedo ile Marakeş'teki düğünlerine bile katıldığı ortaya çıktı! İşte detaylar...