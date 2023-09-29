29 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şeyma Subaşı’dan yeni aşk bombası! Boşanmadan yeni sevgili yaptı! Meğer düğününe bile davet etmiş

Şeyma Subaşı’dan yeni aşk bombası! Boşanmadan yeni sevgili yaptı! Meğer düğününe bile davet etmiş

Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi'nin evliliği 4 ay sürdü. 3 gün 3 gece süren düğünle evlenen Subaşı, psikolojik ve fiziksel şiddet gerekçesiyle Meedo'ya boşanma davası açtı. Şimdi ise fenomen ismin daha boşanma tamamlanmadan gönlünü yeni bir aşka kaptırdığı iddia edildi. Yeni sevgilisinin Meedo ile Marakeş'teki düğünlerine bile katıldığı ortaya çıktı! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.09.2023 09:23
  • 1
  • 17
Şeyma Subaşı’dan yeni aşk bombası! Boşanmadan yeni sevgili yaptı! Meğer düğününe bile davet etmiş

Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında boşanan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İstanbul'da nikah masasına oturmuştu. Ardından Subaşı ve Alsaloussi Fas'ın Marakeş şehrinde dillere destan bir düğünle dünyavevine girmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
Şeyma Subaşı’dan yeni aşk bombası! Boşanmadan yeni sevgili yaptı! Meğer düğününe bile davet etmiş

Subaşı, Marakeş şehrindeki düğünden sonra, balayı için önce Japonya'yı; sonra Bali'yi tercih etmişti. Ünlü çift, 18 Mayıs'ta özel bir uçakla Tokyo'ya uçmuştu.

  • 3
  • 17
Şeyma Subaşı’dan yeni aşk bombası! Boşanmadan yeni sevgili yaptı! Meğer düğününe bile davet etmiş

Ultra lüks hayatıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder eşi boşanma kararı aldı.

  • 4
  • 17
Şeyma Subaşı’dan yeni aşk bombası! Boşanmadan yeni sevgili yaptı! Meğer düğününe bile davet etmiş

Rami Kütüphanesi'nin bahçesinden bir video paylaşan Şeyma Subaşı'nın parmağında yüzüğünün olmaması dikkat çekmişti.

  • 5
  • 17
Şeyma Subaşı’dan yeni aşk bombası! Boşanmadan yeni sevgili yaptı! Meğer düğününe bile davet etmiş

Sabah yazarı Ömer Karahan boşanmanın perde arkasını yazdı...