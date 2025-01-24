Sosyetede "Kocanı aldım" kavgası! Mahkemeden karar çıktı...

"DÜŞÜNSENE BİRİ KOCANI ALIYOR"

Ayça Kerimoğlu ise boşanma sürecinde Burcu Tandoğan Aner'in kendisine ağıza alınmayacak hakaret ve küfürler ettiğini söyledi. Sonraki süreçte kendisine ve çocuğuna zarar vermekle tehdit ettiğini, eski eşinin çocuğu ile görüşmesinde bile huzursuzluk çıkardığını da belirterek, "Baba-oğul görüşmelerinde onları takip edip bir bahane ile yanlarına gitti, arbede çıkardı" dedi.

Davaya konu mesajları alması üzerine Aner'i engellediğini ancak kendisine farklı numaralardan "Düşünsene biri kocanı alıyor, üstüne evleniyor, gıkın çıkmıyor ahahahaha" şeklinde mesaj atmaya devam ettiğini de söyledi. Mahkeme tarafların yazılı beyanlarının ardından kararını verdi. Burcu Tandoğan Aner'in "tehdit" ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından beraatına karar verdi.