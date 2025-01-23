23 Ocak 2025, Perşembe
Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu kanıtlanan Uzay'ın annesi bakın ne iş yapıyor?
Son dönemin en çok konuşulan magazin skandallarından biri nihayet tescillendi. Aylar önce Fatma Demir isimli bir kadın, 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının ünlü iş insanı Hacı Sabancı olduğunu iddia etmişti. DNA sonucuyla birlikte Uzay'ın biyolojik babasının Sabancı olduğu ortaya çıktı. Bu gelişme, gündemde büyük yankı uyandırırken, Anne Fatma Demir'in hayatı da merak konusu oldu. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 23.01.2025 16:20 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:20