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Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu kanıtlanan Uzay'ın annesi bakın ne iş yapıyor?

Son dönemin en çok konuşulan magazin skandallarından biri nihayet tescillendi. Aylar önce Fatma Demir isimli bir kadın, 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının ünlü iş insanı Hacı Sabancı olduğunu iddia etmişti. DNA sonucuyla birlikte Uzay'ın biyolojik babasının Sabancı olduğu ortaya çıktı. Bu gelişme, gündemde büyük yankı uyandırırken, Anne Fatma Demir'in hayatı da merak konusu oldu. İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.01.2025 16:20 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 16:20
Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu kanıtlanan Uzay’ın annesi bakın ne iş yapıyor?

Ünlü iş insanı Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı 2021 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu bir evlilik sürdüğü bilinen Hacı Sabancı, son günlerde ise Fatma Demir'in açtığı babalık davası ile sarsıldı.

Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu kanıtlanan Uzay’ın annesi bakın ne iş yapıyor?

Hacı Sabancı'nın evlilik dışı bir oğlu olduğu DNA raporuyla ortaya çıktı.

Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu kanıtlanan Uzay’ın annesi bakın ne iş yapıyor?

HER ŞEY 14 YIL ÖNCE BAŞLADI

Fatma Demir ve Hacı Sabancı'nın hikayesi, 14 yıl önce sosyal medya aracılığıyla tanışmalarıyla başladı. İkilinin zaman zaman bir araya geldiği ve birlikte Los Angeles'ta tatil yaptığı iddia edilirken, ilişkilerinin 2015 yılında sona erdiği belirtiliyor.

Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu kanıtlanan Uzay’ın annesi bakın ne iş yapıyor?

HACI SABANCI'DAN YARDIM İSTEDİ

Fatma Demir, 2019 yılında başka biriyle evlenerek Belçika'ya yerleşti. Ancak bu evliliğin kısa sürede sona erdiği biliniyor. Evliliği sona erdikten sonra zor bir süreç geçiren Fatma Demir, o dönemde Hacı Sabancı'dan hukuki destek almak için avukat konusunda yardım talep etti. İddialara göre, Sabancı bu süreçte Demir'in hesabına maddi destek sağladı ve bu durum ikiliyi yeniden bir araya getirdi.

Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu kanıtlanan Uzay’ın annesi bakın ne iş yapıyor?

Fatma Demir, Hacı Sabancı ile yaşadığı ilişkinin ardından hamile kaldı ve 2 Şubat 2021'de oğlu Uzay'ı dünyaya getirdi.

Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu kanıtlanan Uzay’ın annesi bakın ne iş yapıyor?

EVLİLİĞİ DEVAM EDERKEN HAMİLE KALDI

Evliliği devam ederken hamile kalan Fatma D., 2 Şubat 2021 tarihinde Uzay doğdu.

Fatma D.'nin sık sık doğan çocuğunun fotoğraflarını Hacı Sabancı'ya gönderdiğinin anlatıldığı dilekçede, Sabancı'nın çocuğun kendisinden olduğunu öğrenmesinin ardından tarafların arasının bozulduğu ifade edildi.

Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu kanıtlanan Uzay’ın annesi bakın ne iş yapıyor?

"ÇOCUĞUN BABASI HACI SABANCI" DİYEREK DAVA AÇTI

Dilekçede şu ifadelere yer verildi: "Fatma D.'nin eski eşi, çocuğun kendisinden olmadığı gerekçesiyle soy bağının reddi davası açmıştır. Çocuğun daha fazla mağdur edilmemesi bakımından Hacı Sabancı ile çocuk arasında soy bağının DNA incelemesi yoluyla tespitine karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca Hacı Sabancı'nın babalığına karar verilerek nüfusa kaydının yapılamasını talep ediyoruz."

Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu kanıtlanan Uzay’ın annesi bakın ne iş yapıyor?

MAHKEME BABALIK TESTİ İÇİN ADLİ TIP'A SEVK ETTİ

İstanbul Aile Mahkemesi, Hacı Sabancı'nın, Uzay isimli çocuğun babası olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. Mahkemenin bu kararının ardından ilk olarak Fatma D. ile 4 yaşındaki Uzay isimli oğlu İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek gerekli sevk işlemlerini yaptırdıktan sonra Adli Tıp Kurumu'nda DNA örneği verdi. Hacı Sabancı da Adli Tıp Kurumu'na giderek küçük Uzay'ın babası olup olmadığının tespiti için DNA testi yaptırdı.

Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu kanıtlanan Uzay’ın annesi bakın ne iş yapıyor?

UZAY'IN BABASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu'dan gelen babalık testi sonucu, davanın görüldüğü İstanbul Aile Mahkemesi'ne ulaştı. Adli Tıp raporunda Hacı Sabancı'nın yüzde 99.99 küçük Uzay'ın babası olduğu tespit edildi.

RAPOR SONUCU AÇIKLANDI: YÜZDE 99.9 İHTİMALLE...

Raporda şu ifadelere yer verildi: "Uzay D.'ye ait DNA profili ile anne Fatma D.'ye ait DNA profilinin ve baba olduğu iddia edilen Hacı Sabancı'ya ait DNA profilinin karşılaştırması yapıldı. Elde edilen sonuçlar itibari ile Sabancı'nın yüzde 99.99 ihtimalle Uzay D.'nin biyolojik babası olabileceği tespit edildi."

Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu kanıtlanan Uzay’ın annesi bakın ne iş yapıyor?

HACI SABANCI'DAN İLK HAMLE! AİLESİYLE MUTLULUK POZU PAYLAŞTI

Kararın açıklanmasının hemen ardından Hacı Sabancı ailesiyle mutluluk pozu paylaştı.

İLK KEZ KONUŞTU

Magazin gündemine bomba gibi düşen DNA testi sonucu gözler Hacı Sabancı'ya çevirildi.

2017 yılından beri aşk yaşadığı Nazlı Sabancı ile 2021'de evlenen ve Arzu Alara adlı bir kızı olan Hacı Sabancı, ilk kez konuştu.

Hürriyet'e konuşan ünlü iş insanı, "Onunla ilgili yargılama devam ediyor. Bu süreci avukatlarım biliyor. Ben bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuşmuyorum da. Daha yargılama devam ediyor, konu avukatlarda" dedi.

Sabancı "Bir üst mahkemeye itiraz edecek misiniz" sorusunu da "Avukatlar biliyor o konuları" diye yanıtladı. Babalık davasının karar duruşması 25 Şubat'ta yapılacak. Sabancı'nın karar sonrası istinaf mahkemesine gitme hakkı var.

Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu kanıtlanan Uzay’ın annesi bakın ne iş yapıyor?

Magazin gündemine bomba gibi düşen haber sonrası herkes Fatma Demir'in hayatına dair detaylar da merak konusu oldu.

Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu kanıtlanan Uzay’ın annesi bakın ne iş yapıyor?

Bir dönem mankenlik yapan Demir, şu an turizm sektöründe boy gösteriyor. Fatma D.'nin Kapadokya'da bir oteli olduğu, otelin isminin ise Uzay Cave Suite Hotel olduğu ortaya çıktı.

Hacı Sabancı’nın oğlu olduğu kanıtlanan Uzay’ın annesi bakın ne iş yapıyor?

Söz konusu oteli Fatma D.'ye Hacı Sabancı'nın aldığı da iddia ediliyor.