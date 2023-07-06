06 Temmuz 2023, Perşembe
Sosyal medya bir dönem onları konuşmuştu! Banu Berberoğlu ve Mehmet Kaya’dan üzücü haber
Bir dönem sosyal medyanın en çok konuşulan çiftiydi onlar. Banu Berberoğlu ile Mehmet Kaya. Çift; makyaj, abur cubur ve piknik videolarıyla ünlenmişti. Fenomen ikiliden sevenlerini üzecek bir haber geldi. Mehmet Kaya, Instagram paylaşımında, "Bu kararı alalı 2-3 ay oldu…" diyerek şunları söyledi...
Giriş Tarihi: 06.07.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 13:53
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