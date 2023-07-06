Sosyal medya bir dönem onları konuşmuştu! Banu Berberoğlu ve Mehmet Kaya’dan üzücü haber

Bir dönem sosyal medyanın en çok konuşulan çiftiydi onlar. Banu Berberoğlu ile Mehmet Kaya. Çift; makyaj, abur cubur ve piknik videolarıyla ünlenmişti. Fenomen ikiliden sevenlerini üzecek bir haber geldi. Mehmet Kaya, Instagram paylaşımında, "Bu kararı alalı 2-3 ay oldu…" diyerek şunları söyledi...