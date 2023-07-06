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Haberler Galeri Sosyal medya bir dönem onları konuşmuştu! Banu Berberoğlu ve Mehmet Kaya’dan üzücü haber

Sosyal medya bir dönem onları konuşmuştu! Banu Berberoğlu ve Mehmet Kaya’dan üzücü haber

Bir dönem sosyal medyanın en çok konuşulan çiftiydi onlar. Banu Berberoğlu ile Mehmet Kaya. Çift; makyaj, abur cubur ve piknik videolarıyla ünlenmişti. Fenomen ikiliden sevenlerini üzecek bir haber geldi. Mehmet Kaya, Instagram paylaşımında, "Bu kararı alalı 2-3 ay oldu…" diyerek şunları söyledi...

Giriş Tarihi: 06.07.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 13:53
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Sosyal medya bir dönem onları konuşmuştu! Banu Berberoğlu ve Mehmet Kaya’dan üzücü haber

Türkiye onları YouTube videolarıyla tanımıştı... YouTuber Banu Berberoğlu ve Mehmet Kaya'nın çektikleri videolar bir dönem sosyal medyada izlenme rekorları kırmıştı.

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Sosyal medya bir dönem onları konuşmuştu! Banu Berberoğlu ve Mehmet Kaya’dan üzücü haber

İlginç konuşma tarzlarıyla izleyenleri adeta hipnotize eden çiftin, yakın bir tarihte yollarını ayırdıkları ortaya çıktı.

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Sosyal medya bir dönem onları konuşmuştu! Banu Berberoğlu ve Mehmet Kaya’dan üzücü haber

Sabah'ın haberine göre, ayrılık açıklamasını ise Mehmet Kaya yaptı. Aşklarını noktaladıklarını belirten Kaya, Instagram paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Herkese merhaba. Biz karar aldık, Banu Hanım ile ilişkimizi bitirdik.

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Sosyal medya bir dönem onları konuşmuştu! Banu Berberoğlu ve Mehmet Kaya’dan üzücü haber

Bu durumu sizinle paylaşmadık. Bu karar alalı 2-3 ay oldu.

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Sosyal medya bir dönem onları konuşmuştu! Banu Berberoğlu ve Mehmet Kaya’dan üzücü haber

Ama gelinen son durumda, sürekli sorulan soruların cevabı olsun diye ilk ve son kez yazıyorum.