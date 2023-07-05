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Sinem Kobal’ın yeni imajına takipçilerinden tam puan! “Muhteşemsin”

Anne olmanın ardından mesleğine ara veren Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmayı başardı. Hemen her paylaşımıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde ekrana dönüş müjdesi vererek sevenlerini heyecanlandırmıştı. Şimdilerde ailesiyle tatilde olan Kobal, evinin bahçesinde çekilmiş pozlarını yayınladı. Kıvırcık saçlarıyla takipçilerinden tam puan alan Sinem Kobal'a, "Muhteşemsin" ve "Bu saçlar çok yakışmış" yorumları geldi.

Giriş Tarihi: 05.07.2023 16:57
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Sinem Kobal’ın yeni imajına takipçilerinden tam puan! “Muhteşemsin”

Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğiyle sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Sinem Kobal, anne olmasının ardından oyunculuğa ara vermişti.

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Sinem Kobal’ın yeni imajına takipçilerinden tam puan! “Muhteşemsin”

Şu sıralar ekrana dönüş hazırlığı yapan ve gelen projeleri değerlendiren Kobal, sosyal medya paylaşımlarına da hız verdi.

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Sinem Kobal’ın yeni imajına takipçilerinden tam puan! “Muhteşemsin”

Ailesiyle tatilde olan güzel oyuncu, son olarak evinin bahçesinde çekilmiş pozlarını yayınladı.

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Sinem Kobal’ın yeni imajına takipçilerinden tam puan! “Muhteşemsin”

Kıvırcık saçlarıyla takipçilerinden tam puan alan Sinem Kobal'a, "Muhteşemsin" ve "Bu saçlar çok yakışmış" yorumları geldi.

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Sinem Kobal’ın yeni imajına takipçilerinden tam puan! “Muhteşemsin”

İşte Sinem Kobal'ın o pozları...