Sinem Kobal’ın yeni imajına takipçilerinden tam puan! “Muhteşemsin”

Anne olmanın ardından mesleğine ara veren Sinem Kobal, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmayı başardı. Hemen her paylaşımıyla adından söz ettiren güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde ekrana dönüş müjdesi vererek sevenlerini heyecanlandırmıştı. Şimdilerde ailesiyle tatilde olan Kobal, evinin bahçesinde çekilmiş pozlarını yayınladı. Kıvırcık saçlarıyla takipçilerinden tam puan alan Sinem Kobal'a, "Muhteşemsin" ve "Bu saçlar çok yakışmış" yorumları geldi.