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Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırdı! Son hali hayal kırıklığı...

Türk Sanat Müziğinin sevilen isimlerinden Umut Akyürek, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Yerli Angelina olarak anılan 48 yaşındaki şarkıcı, estetiğin dozunu kaçırınca hayranlarını ikiye böldü. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Akyürek'in son videosunu görenler tanımakta güçlük çekti. İşte Umut Akyürek'in son hali...

Giriş Tarihi: 26.04.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 16:09
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Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırdı! Son hali hayal kırıklığı...

Türk sanat müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlar sorası dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie'ye benzemişti.

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Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırdı! Son hali hayal kırıklığı...

Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırınca değişimi hayranlarını ikiye böldü.

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Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırdı! Son hali hayal kırıklığı...

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Akyürek, son paylaştığı videodaki haliyle hayal kırıklığı yarattı.

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Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırdı! Son hali hayal kırıklığı...

Akyürek'in güzel sesi, yüzündeki değişimin gölgesinde kaldı.

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Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırdı! Son hali hayal kırıklığı...

Estetik, botoks, dolgu birçok işlem olduğu tahmin edilen Umut Akyürek'in yüzündeki değişim takipçilerinin yorumlarına yansıdı.