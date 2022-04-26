26 Nisan 2022, Salı
Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırdı! Son hali hayal kırıklığı...
Türk Sanat Müziğinin sevilen isimlerinden Umut Akyürek, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi. Yerli Angelina olarak anılan 48 yaşındaki şarkıcı, estetiğin dozunu kaçırınca hayranlarını ikiye böldü. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Akyürek'in son videosunu görenler tanımakta güçlük çekti. İşte Umut Akyürek'in son hali...
Giriş Tarihi: 26.04.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 16:09
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