Soner Olgun’un son isteği duygulandırdı! Yoğun bakımdan çıktıktan sonra evine döndü

Pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun, yüksek ateş nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Eski eşi Özlem Koldaş, sanatçının son sağlık durumunu ve evine dönüş sürecini açıkladı.

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Soner Olgun, bir süredir mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarıyla sevenlerini endişelendirdi. 30 Ağustos'ta yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan 67 yaşındaki sanatçı, durumunun ağırlaşmasının ardından 1 Eylül'de yoğun bakıma alındı.

KIZINI GÖRÜNCE İLK SÖZLERİ "BENİ BURADAN ÇIKARIN" OLDU Olgun'un eski eşi Özlem Koldaş, sanatçının son sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özlem Koldaş'ın aktardığı bilgilere göre, yoğun bakımda tedavi gören Soner Olgun'un kızını görmesine izin verildi. Olgun'un kızını gördüğünde ilk olarak "Beni buradan çıkarın" dediği belirtildi. Doktorların değerlendirmesi ve kızlarının imzasının ardından Olgun'un yoğun bakımdan normal odaya geçirilmesi sağlandı.

Olgun'un isteğinin yerine getirildiği ve evinde ihtiyaç duyabileceği tıbbi koşulların oluşturulduğu öğrenildi. Sanatçının tedavisine şu anda kendi evinde devam ettiği belirtildi.

BU KEZ EVİNE DÖNMEK İSTEDİ Normal odaya alındıktan iki gün sonra Soner Olgun'un bu kez evine gitmek istediğini belirten Özlem Koldaş, sanatçının "Beni evime götürün" dediğini aktardı.

"DURUMU ÇOK KRİTİK, 24 SAAT HEMŞİRE GÖZETİMİNDE" Özlem Koldaş, Soner Olgun'un 24 saat hemşire gözetiminde olduğunu ve ailesi ile sevdiklerinin yanında bulunduğunu açıkladı. Sanatçının yorulmaması için ziyaretlerin de sınırlı tutulduğu belirtildi.